Eduardo Brito avisa António Costa que o «terá à perna»

Decorreu esta tarde o comício distrital do PS, no Jardim José de Lemos, na Guarda, que contou com a presença do Secretário Geral do Partido Socialista, António Costa.

Perante do também chefe de governo, o candidato à autarquia guardense aproveitou para dizer que caso vença as eleições serão contratados 10 sapadores. Quanto ao dinheiro, «vamos buscar nesses painéis que são colocados para dizer que o meu bairro está em obras. São inúteis» e avisou António Costa «vai ter-me à perna. Quero 10 sapadores».

Eduardo Brito recordou ainda que «precisamos de uma solução para a segunda fase do hospital» e que para existir na região uma economia competitiva «não pode haver portagens».

O candidato socialista voltou a reforçar que «tudo o que é estruturante na Guarda tem a marca do PS» e considera que nos últimos quatros anos «viveu-se uma política do faz de conta que estamos em alta», sendo que o resultado foi que «todos os dias um guardense foi embora todos desde que o PSD está na Guarda».

António Costa parece estar em sintonia com Eduardo Brito e afirmou que «só criando aqui empresas criamos condições para atrair e fixar população, emprego que ajude a desenvolver o conjunto destes territórios. É por isso que começámos a trajetória de redução do custo das portagens e é por isso, sobretudo, que iniciámos com o Governo de Espanha para ver as regiões de fronteira com uma nova centralidade». A aposta feita na ferrovia (Aveiro - Salamanca) também foi lembrada, referindo que se trata de uma aposta decisiva para «o desenvolvimento de todos estes territórios», entre os quais a Guarda «tem um papel absolutamente crucial», pois é no concelho «que se vão entroncar as linhas da Beira Alta com as linhas da Beira Baixa».