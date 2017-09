Secção: Atualidade

João Prata diz que fez «muitas coisas em muitas áreas» na freguesia da Guarda

Tempo de leitura: 2 m

João Prata (PSD) apresentou esta noite a sua recandidatura à Junta de Freguesia da Guarda. O atual presidente garantiu que o executivo da maior freguesia do distrito fez «muitas coisas em muitas áreas», como o atendimento, na educação, na ação social, no ambiente e no apoio às associações.

«Não há um único bairro que não tenha tido a nossa presença e a nossa colaboração na melhoria das condições de vida dos guardenses e no asseio urbano», disse João Prata, perante um pequeno auditório do TMG repleto.

Na sua intervenção, o histórico social-democrata dedicou mais tempo a elogiar Álvaro Amaro do que a falar no seu programa, tendo apelado aos guardenses que «não desperdicem» o seu voto «neste momento crucial da Guarda».

Por sua vez, o presidente da Câmara, que também se recandidata a um segundo mandato, afinou pelo mesmo diapasão e pediu aos eleitores que votem «naqueles que oferecem melhores condições para a cidade e o seu futuro». Ou seja, nos candidatos do PSD à Câmara e Junta de Freguesia. «Candidatei-me para não interromper um trabalho em prol da Guarda», disse Álvaro Amaro, que está seguro de ganhar «por mais de 51 por cento» [o resultado de há quatro anos] as próximas autárquicas. Quanto ao PS, «eles sabem que vão perder, só não sabem por quanto», vaticinou o autarca, considerando que também a lista apoiada pelo CDS-PP merece «um castigo eleitoral».

O social-democrata voltou a repetir que o seu «grande adversário é a abstenção» e apelou à mobilização dos militantes e apoiantes para fazerem passar a mensagem de que é preciso votar no dia 1 de outubro. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.