Secção: Atualidade

Manuel Frexes insinua que «governo quer fechar a UBI»

Tempo de leitura: 1 m

Ainda sobre a situação de subfinanciamento da Universidade da Beira Interior (UBI), também Manuel Frexes já se manifestou sobre o assunto. O presidente da comissão política distrital do PSD, considera que «a universidade fez o que estava certo, conseguir captar mais alunos e hoje até pode ser olhada como um farol da lusofonia. Vejam bem o que lhe aconteceu; não tem verbas. Isso não é justo nem é correcto.», referiu à margem da apresentação da candidatura da coligação “Vontade de Mudar”.

Para o também deputado da AR, esta é uma situação que «não podemos aceitar», acusando o governo de «encher a boca com o interior e com a defesa do interior mas é no dia-a-dia e nas provas dadas que isso se avalia. Se calhar até querem fechar a UBI. Se calhar até querem que a UBI tenha menos dinheiro para que tenha mais dificuldades e para que mais uma coisa feche no interior».