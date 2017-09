Secção: Desporto

Serranos voltaram a claudicar nos instantes finais de uma partida que teve 12 cartões amarelos, sete dos quais mostrados aos covilhanenses

Leixões impõe quarta derrota ao Sp. Covilhã

“Leões da serra” teve dificuldades em travar as investidas do Leixões

O Sp. Covilhã sofreu no domingo, em Matosinhos, a quarta derrota em seis jogos disputados na IIª Liga e é antepenúltimo da classificação geral com apenas quatro pontos.

No Estádio do Mar, os comandados de Filipe Gouveia voltaram a claudicar nos instantes finais da partida perante um adversário que abriu o ativo na primeira ocasião de que dispôs, aos 6’, com Belima a ultrapassar Igor Rodrigues e atirar para a baliza deserta. Com uma equipa forte fisicamente, mas sem qualidade na circulação de bola, o Covilhã sentia dificuldades face às investidas velozes dos locais. Contudo, só de bola parada o Leixões voltou a alvejar a baliza visitante, por Breitner aos 33’. O guarda-redes serrano esteve em destaque quatro minutos depois ao desviar para canto um remate “à queima” do avançado que levava selo de golo.

No primeiro tempo os covilhanenses apenas tiveram uma oportunidade, aos 17’, num remate cruzado de Fatai. O extremo serrano acertou o alvo no início da segunda parte e marcou aos 47’, após uma combinação entre Raul e Adul Seidi. O empate perdurou até perto do final do jogo, que perdeu qualidade, com as duas equipas a jogar taco-a-taco. Contudo, os visitantes cederam à pressão do Leixões aos 83’. Kukula rematou, após cruzamento de Luís Silva, e a bola sobrou para Polini, que sem oposição, marcou o golo da vitória dos locais numa partida com 12 cartões amarelos, sete dos quais mostrados a jogadores do Sp. Covilhã. No domingo, os serranos recebem o Famalicão, quarto classificado com onze pontos.