Secção: Região

Gouveia

Romaria de Nª Sra. de Assedasse abriu Grande Rota da Transumância 2017

Tempo de leitura: 1 m

A romaria de Nossa Senhora de Assedasse, nos Casais de Folgosinho (Gouveia), foi o mote, na passada sexta-feira, para a primeira etapa da Grande Rota da Transumância 2017, numa iniciativa da Agência de Desenvolvimento Gardunha 21 e do município de Gouveia.

Uma dezena de adultos e crianças percorreram um percurso pedestre entre o Covão da Ponte e a capela onde todos os anos pastores e devotos celebram o culto da Senhora de Assedasse. Os participantes acompanharam o curso do Mondego e, na parte final do trilho, contaram com a ajuda do famoso pastor Hermínio – celebrizado no documentário “Ainda há pastores”, de Jorge Pelicano - e do seu rebanho, que os guiou nos metros finais. A manhã incluiu ainda o testemunho de outro pastor sobre a transumância e terminou com uma marmita tradicional ao ar livre. Todos os anos, esta romaria, que tradicionalmente celebrava a deslocação dos rebanhos da Serra da Estrela em direção a melhores pastos para passar o Inverno, atrai centenas de pessoas aos Casais de Folgosinho. A próxima etapa acontece no domingo, associada ao festival Chocalhos, com os rebanhos e participantes a seguirem do Fundão para Alpedrinha, onde decorre o evento, atravessando a Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha.

A Grande Rota da Transumância enquadra-se na Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE iNature – Turismo Sustentável em Áreas Classificadas, cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do CENTRO 2020.