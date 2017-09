Secção: Sociedade

Sonae investe mais de cinco milhões de euros na instalação de um supermercado que deverá criar cerca de 60 postos de trabalho

Continente Bom Dia deverá abrir em dezembro na Guarda

Investimento decorreu junto aos antigos pavilhões da Delphi

Conforme O INTERIOR noticiou em primeira mão, em outubro do ano passado, o grupo Sonae vai investir mais de cinco milhões de euros na instalação de um supermercado Continente Bom Dia nos terrenos da empresa Domingos Alves da Silva, na Guarda-Gare.

A nova loja do ramo alimentar vai surgir num pavilhão a construir de raiz e ficará localizada entre a Avenida de S. Miguel (entrada) e a Rua do Facheiro (saída) – no recinto da empresa, que continuará a laborar no local – e deverá criar cerca de 60 postos de trabalho diretos e indiretos. A abertura ao público está prevista para dezembro deste ano. Trata-se de uma loja de conveniência com uma área de construção total de 2.780 metros quadrados e 1.400 metros quadrados de área de venda. Além da loja alimentar, o espaço terá uma cafetaria, uma loja Well’s e 75 lugares de estacionamento, 34 dos quais cobertos. «Estivemos um ano a estudar e a analisar o projeto», sublinhou Diogo Mendes, administrador do grupo Sonae. Segundo o responsável, esta será uma «das lojas pioneiras que o grupo vai espalhar pelo país» e terá «características muito interessantes».

Também Álvaro Amaro está confiante no sucesso deste projeto, considerando que «se os investimentos privados surgem na nossa cidade é porque a apetência no mercado existe». Na conferência de imprensa o autarca anunciou, sem adiantar mais pormenores, que estará «para chegar» à Guarda outro «grande investimento». As negociações com um grande grupo empresarial, «com o qual andamos a lutar para se fixar na Guarda», estarão em «fase adiantada», disse o edil, escusando-se a revelar o nome dos potenciais investidores porque «até o negócio se concretizar muita água vai correr ou pode até não acontecer». Já a propósito das antigas instalações da Delphi, Álvaro Amaro foi confrontado pelos jornalistas sobre o futuro daquele espaço, tendo declarado que o executivo camarário confia «na capacidade de Bernardo Marques e, mais cedo ou mais tarde, haverá uma solução».

Um supermercado por 5.748 habitantes

Com a abertura do Continente Bom Dia, a Guarda vai contar com sete supermercados (Lidl, Continente, Auchan, Pingo Doce (2), Minipreço e Intermarché) para uma população de 40.237 no final de 2015, segundo dados Instituto Nacional de Estatística (INE) – ainda não são conhecidos números mais recentes. Isto é, nessa altura haverá na cidade mais alta um supermercado para 5.748 habitantes, o que poderá comprometer os pequenos negócios do comércio tradicional e das lojas de bairro.