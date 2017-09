Secção: Atualidade

Promessas por cumprir

Tempo de leitura: 1 m

Com as autárquicas à porta, O INTERIOR desafia os seus leitores a identificar as promessas que os respetivos presidentes de Câmara não cumpriram neste mandato.

Por isso, se o seu autarca fez alguma promessa que não cumpriu, envie-nos as suas informações pelo email ointerior@gmail.com

Na sua comunicação deve obrigatoriamente fornecer-nos os seus contactos (nome, email e telefone), que serão apenas usados para que os jornalistas de O INTERIOR possam tirar dúvidas ou pedir mais elementos sobre a situação relatada.

Esta informação (contactos) é confidencial e não será divulgada. Já o seu nome pode ser usado como fonte de informação na peça jornalística que vier a ser produzida. No entanto, se assim pretender, o seu anonimato será salvaguardado.

O INTERIOR reserva-se o direito de selecionar os casos que publicar com base em critérios editoriais.