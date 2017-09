Secção: Atualidade

Álvaro Amaro pede «severo castigo eleitoral» para PS

Tempo de leitura: 2 m

«O PS merece um severo castigo» a 1 de outubro, disse esta noite Álvaro Amaro, para quem «há mil razões» para os guardenses votarem na sua candidatura.

O atual presidente da Câmara, que concorre a um segundo mandato, apresentou hoje a sua comissão de honra num jantar que juntou cerca de duas mil pessoas no pavilhão do NERGA. Mas nem tudo correu bem, pois perto da 23 horas alguns dos presentes ainda não tinham jantado e abandonaram o espaço, enquanto outros manifestaram o seu descontentamento por este percalço logístico batendo com os talheres nos pratos.

A noite ficou ainda marcada por outro incidente, já que Carvalho Rodrigues, que preside à comissão de honra, caiu desamparado quando descia do palco após discursar, tendo sido assistido no local e encaminhado para o hospital. Refeito do susto e de uma pequena lesão no joelho, o cientista regressou ao NERGA pelas 22h30 para assistir às intervenções de Marques Mendes e de Álvaro Amaro.

O candidato recordou que tirou a Câmara «do garrote» das dívidas aos fornecedores, às coletividades e às juntas de freguesia e que restabeleceu a confiança dos guardenses fazendo obra e atraindo empresas. Álvaro Amaro acusou o PS de ter «anestesiado e adormecido» a Guarda durante 40 anos e que esse é «um caminho que já não queremos», pelo que pediu uma «vitória muito forte» a 1 de outubro. «E sei que a vou ter», acrescentou o social-democrata, que depreciou a proposta da candidatura socialista de Eduardo Brito, de criar a moeda “Sancho”, dizendo que a Guarda é «motivo de gargalhada nacional porque ninguém entende, nem mesmo o melhor economista, que o melhor para a economia do concelho é ter uma moeda própria».

A comissão de honra reúne, entre outras personalidades, Ana Manso, Joaquim Canotilho, os empresários José Luís Almeida, Laurindo Prata, Bernardo Marques e João Carvalho, também presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior. Os diretores da Coficab e Olano Portugal, João Cardoso e João Logrado, respetivamente, e o cientista Rui Costa são outros elementos.