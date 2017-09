Secção: Atualidade

MAI abre inquérito urgente a comandante nacional da Protecção Civil

Tempo de leitura: 1 m

A ministra da Administração Interna ordenou à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de um processo disciplinar sobre a eventual acumulação de funções públicas pelo atual comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil, Rui Esteves.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) adianta que o inquérito tem «carácter de urgência» e que as conclusões do procedimento a realizar pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) devem ser remetidas a Constança Urbano de Sousa no prazo máximo de 30 dias.

O MAI refere que a decisão foi tomada na sequência da notícia tornada pública esta sexta-feira por uma reportagem da RTP sobre a eventual acumulação de funções públicas pelo actual comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil com o cargo de director do aeródromo de Castelo Branco.