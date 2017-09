Secção: Atualidade

Socialista Fábio Pinto quer Junta da Guarda «ao lado das pessoas»

Tempo de leitura: 1 m

«Chegou a hora de fazer o que não foi feito» na freguesia da Guarda e quem o diz é o candidato do PS à Junta.

Fábio Pinto apresentou a sua lista e propostas esta noite, no Paço da Cultura, onde sublinhou que «é urgente uma Junta de Freguesia a sério». Para o jovem cabeça-de-lista, o mandato da maioria PSD pautou-se pela «ausência, falta de protagonismo, de trabalho, de ação e de confiança». «Hoje, a Junta da Guarda está escondida atrás da Câmara», criticou.

Entre as suas propostas, o socialista tenciona organizar assembleias de freguesia nos diferentes bairros «para estar mais perto» dos guardenses porque o lugar da Junta «é na rua, ao lado das pessoas». E também assumir a gestão do Parque Urbano do Rio Diz, através de um protocolo a celebrar com a Câmara, para evitar a degradação daquele espaço de lazer.

«Se não houvesse eleições ninguém duvida que o parque urbano continuaria a deteriorar-se», afirmou Fábio Pinto, perante cerca de uma centena de apoiantes, entre os quais Eduardo Brito e demais candidatos à Câmara, António Saraiva, presidente da Federação Distrital, e Ivan Gonçalves, presidente da JS nacional e deputado na Assembleia da República. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.