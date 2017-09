Secção: Atualidade

António Fidalgo tomou hoje posse como reitor

A cerimónia de tomada de posse de António Fidalgo como reitor da Universidade da Beira Interior (UBI) realizou-se hoje (15 horas) no grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde.

Na sessão foi também empossada a equipa que vai gerir a UBI nos próximos quatro anos, constituída por quatro vice-reitores e três pró-reitores, continuando em funções a maioria dos elementos do primeiro mandato. Assim, mantêm-se em funções Mário Raposo (vice-reitor para a Área Financeira), Paulo Moniz (Investigação) e João Canavilhas (Ensino, Internacionalização e Saídas Profissionais), enquanto o até agora pró-reitor José Marques será o vice-reitor para a Área de Projetos. Já Ana Catarina Carapito assume o cargo de pró-reitora para a Qualidade e Manuel Lemos foi reconduzido no mesmo cargo para a Articulação da Universidade com a Comunidade na Área da Saúde. A área da Responsabilidade Social é a novidade da nova equipa, concretizada com a criação de uma pró-reitoria que será dirigida por Anabela Dinis. António Fidalgo foi reeleito pelo Conselho Geral da UBI para um segundo mandato no passado dia 29 de julho.