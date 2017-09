Secção: Atualidade

Sonae abre supermercado nas antigas instalações da Domingos Alves da Silva

Tempo de leitura: 1 m

As antigas instalações da empresa Domingos Alves da Silva, na Guarda-Gare, vão acolher um supermercado do grupo Sonae.

O projeto vai ser divulgado amanhã, quinta-feira, numa sessão promovida pela Câmara da Guarda no Largo da Estação. A operar desde 1996, o Modelo Bonjour é um supermercado de conveniência e proximidade, estando vocacionada para as compras mais frequentes do dia-a-dia. Habitualmente, este tipo de loja ocupa uma área de 800 metros quadrados. A Sonae já está a recrutar pessoas para trabalhar no futuro Modelo Bonjour da Guarda, cuja data de abertura deverá ser revelada amanhã.