As “Festas das Luzes” incluem simpósios, seminários, residências com artistas emergentes, exposições, performances e sessões de cinema no Feital e Fundão

Luzlinar celebra equinócio de setembro com arte

O Jardim das Pedras, na Serra do Feital, será o palco de grande parte das atividades programadas

A Luzlinar organiza este mês as “Festas Solares”, uma atividade cultural que vai decorrer no Feital (Trancoso) e Fundão.

Estão programados simpósios, seminários, residências com artistas emergentes, sete exposições, performances de dança, artes visuais, música, artes plásticas, literatura e poesia e cinco sessões de cinema. Segundo os organizadores, as “Festas Solares” pretendem evocar as celebrações da antiguidade, quando os solstícios e os equinócios assinalavam as mudanças das estações dos povos antigos de cultura agrícola e pastoril. «No nosso caso o ano começa com equinócio de setembro», refere a Luzlinar em comunicado. O evento começou com a inauguração do Campus Jardim das Pedras, na Serra do Feital, que é o palco, até dia 17, do simpósio de arte coordenado pela coreógrafa Vera Mantero. Participam os criadores e intérpretes Ana Rita Teodoro, Carlos Oliveira, Daniel Pizamiglio, Inês Cartaxo, João dos Santos Martins e Tiago Barbosa. Na segunda semana haverá uma oficina para 10 participantes selecionados previamente, que será também a primeira fase de audição para a escolha de intérpretes para a nova criação de Vera Mantero a estrear no próximo ano no Festival Alkantara, em Lisboa. No seu conjunto, este simpósio, que reúne dois grupos diferentes de profissionais, pretende promover a reflexão coletiva sobre processos da dança contemporânea.

A partir do dia 18 e até 24 de setembro, realizam-se residências artísticas no mesmo local com Paula Sánchez, Raquel Diaz, Brigite Oleiro e Nuno Oliveira, quatro jovens artistas emergentes cujos trabalhos vão dar origem a uma exposição. As “Festas Solares” prosseguem nos dias 20 e 23 com vários seminários sobre as políticas culturais, as práticas artísticas e novos projetos. Estes encontros contarão com a participação de investigadores de universidades e instituições de todo o país, bem como de Salamanca. A Luzlinar agendou ainda vinte atividades complementares, como a instalação “Ilha dos Amores”, de Nuno Manuel Pereira, que será inaugurada hoje no Museu Arqueologia do Fundão. Uma exposição tributo à escultora Maria Lino, fundadora da Luzlinar e que acontece no âmbito do projeto de estudo e catalogação da sua obra; uma mostra retrospetiva dos 20 anos do Simpósio Internacional de Arte do Feital, organizada por Pedro Januário e Flávio Delgado; e performances de Vera Mantero, Rogério Peixinho, Llama Virgem, Mariana Fernandes, Nuno Manuel Pereira e o escritor Manuel da Silva Ramos, entre outros, completam o programa das “Festas Solares”.