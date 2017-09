Secção: Região

Com pouco mais de 500 habitantes, a Aldeia Histórica do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo vive do turismo e este ano já por ali passaram mais de 200 mil visitantes

Castelo Rodrigo, a maravilha das “Aldeias Autênticas”

Em Castelo Rodrigo travou-se, em 1664, a Batalha da Salgadela contra Espanha

São 32,94 quilómetros quadrados cheios de história. Falamos de Castelo Rodrigo, em Figueira de Castelo Rodrigo, que desde domingo é considerada uma das “7 Maravilhas de Portugal” no concurso das aldeias promovido pela RTP e que envolveu 14 localidades, distribuídas por sete categorias. Castelo Rodrigo venceu entre as “Aldeias Autênticas”.

Quem calcorreia as ruas desta pitoresca Aldeia Histórica não fica indiferente àquele espaço monumental que conserva importantes referências medievais, destacando-se a extensa muralha, composta por 13 torreões, as ruínas do palácio de Cristóvão de Moura, o Pelourinho quinhentista, a igreja matriz, a cisterna medieval e os vestígios que atestam a presença de uma importante comunidade de cristãos-novos. Reza a história que a pequena vila, hoje ocupada por cerca de 500 habitantes, foi em tempos sede de concelho por decisão de Afonso IX. Hoje, com cerca de 15 crianças, restam-lhe os turistas que chegam de ambos os lados da fronteira e lhe trazem vida e juventude. Desde sempre que Castelo Rodrigo teve um papel importante nas relações luso-castelhanas e na defesa do território português. Está na rota dos peregrinos para Compostela, mas a sua história também se fez de episódios menos pacíficos: em 1664 travou-se ali perto, junto ao Mosteiro de Santa Maria de Aguiar, a célebre batalha da Salgadela contra tropas castelhanas e da qual os portugueses saíram vencedores. Consta-se que o Duque de Ossuna e D. João d’Áustria escaparam da refrega disfarçados de frades.

Foi após as Guerras da Restauração que Castelo Rodrigo foi perdendo a sua importância e a 25 de junho de 1836, por Carta Régia de D. Maria II, a sede de concelho foi transferida para Figueira de Castelo Rodrigo. Perdeu protagonismo no que toca à organização do território, mas nos tempos que correm ganhou notoriedade em termos de turismo. Assim acreditam os presidentes da Câmara e da Junta de Freguesia. Só este ano já terão passado por ali mais de 200 mil visitantes, sendo que «no último mês o turismo aumentou cerca de 50 por cento», adiantou o edil da freguesia, Pedro Manuel Darei. Já Paulo Langrouva, presidente do município, garante que «desde que o concurso começou que notámos um maior fluxo de turistas em todos os nossos postos de turismo».

Além de deixar toda a população orgulhosa, a distinção e o reconhecimento de Castelo Rodrigo como “Aldeia Autêntica” vem «reconhecer e valorizar o nosso património, não apenas arquitetónico, como humano», considera Paulo Langrouva, acrescentando que «toda a região tem a ganhar com esta distinção». O autarca acredita que quem visitar a aldeia acabará também por passar noutros concelhos vizinhos: «Este destaque é, sem dúvida, uma ótima promoção do território e não tenho dúvidas do dinamismo económico que vai trazer ao nosso concelho e a toda a Comunidade Intermunicipal», sustenta o edil.