Secção: Política

Atual presidente da Câmara concorre a segundo mandato com dez propostas que considera serem «desejadas» pelos munícipes

Apoio ao investimento e promoção de emprego são as prioridades de Álvaro Amaro

Álvaro Amaro quer «vitória muito forte» para concretizar «sonhos» da Guarda

O social-democrata Álvaro Amaro, que se recandidata ao segundo mandato na presidência da Câmara da Guarda, apresentou na segunda-feira o seu programa eleitoral, destacando dez compromissos para o futuro. O social-democrata afirmou que cumpriu «globalmente» o prometido em 2013 e que está disponível para «cumprir uma nova missão, com uma vitória muito forte» a 1 de outubro.

Das várias medidas divulgadas, o atual autarca destacou a implementação de um Programa de Apoio ao Investimento e Promoção de Emprego (PAIPE) e de um Programa Municipal de Apoio às IPSS. O PAIPE visa permitir que investimentos inferiores a 50 mil euros possam beneficiar de incentivos. A grande novidade deste programa será a execução de um «mecanismo objetivo de financiamento para a criação de emprego», através do qual será atribuído um crédito ao investidor por cada posto de trabalho gerado. Segundo Álvaro Amaro, o valor ainda não está estipulado e será definido em consonância com o NERGA e a ACG, mas o candidato garante que «nunca será inferior ao salário bruto mais elevado». Tratar-se-á de um crédito que pode ser descontado num período de três anos e que, de acordo com o cabeça-de-lista, permite que o investidor deixe de pagar «taxas, tarifas e preços» – como a água, por exemplo – até ao limite desse crédito.

Em cima da mesa está novamente a intenção de construir a variante que ligará a rotunda dos efes – também conhecida como da Ti’Jaquina – à Via de Cintura Externa (VICEG), um projeto que inclui a ligação ao Bairro da Luz e ao Bairro Nª Sra. dos Remédios. O estudo prévio já foi elaborado e a expectativa da candidatura do PSD é que «até 2021 a nova alameda seja aberta ao trânsito», numa extensão de cerca de um quilómetro. Outra das propostas eleitorais, que também já havia sido anunciada por Álvaro Amaro na apresentação das listas, é a construção de um Centro Tecnológico Automóvel – em parceria com o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e as empresas do setor instaladas no concelho. Criar um Centro Tecnológico e Interativo do Ar da Guarda é outro anseio do edil: «Eu quero vender o ar da Guarda», confessou Álvaro Amaro, não descurando que para isso é preciso «finalizar o estudo científico tendente à sua certificação».

Na mira do PSD estão ainda propostas como a construção de um Centro de Exposições Transfronteiriço, os passadiços do Mondego e a despoluição dos rios Diz e Noéme. Avançar com um sistema de apoio financeiro para recuperação de edifícios privados degradados no centro histórico, reabilitar a Praça Velha e a Rua 31 de Janeiro, construir um Centro Náutico de Lazer na barragem do Caldeirão e o denominado Quarteirão das Artes - Museu e Centro de Arte Contemporânea, são outros dos compromissos apresentados por Álvaro Amaro.