Secção: Em Foco

Projeto vai arrancar no concelho que regista o maior número de dormidas hoteleiras na região e compromete definitivamente a escola anunciada em tempos pelo Governo de Sócrates para a Guarda

Covilhã vai ter Escola de Hotelaria

Primeiros cursos vão abrir em outubro para 50 formandos

Está a nascer na Covilhã uma nova escola de hotelaria. A abertura está prevista para outubro, nas instalações da Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB), no Parque Industrial do Tortosendo.

O arranque da Escola de Hotelaria da Covilhã deverá acontecer com 50 formandos, que terão a possibilidade de frequentar dois cursos de nível 5 em Cozinha/Restauração e Turismo de Ar Livre. Posteriormente a autarquia avança que poderão abrir cursos das áreas de Mesa e Bar e Animação Turística, bem como de áreas ligadas ao turismo de restauração. «Devido às necessidades do sector do turismo e à qualidade da formação que vai ser prestada, será possível alargar as ofertas formativas desta escola a cursos relacionados com o sector» afirma Vítor Pereira, presidente do município. Esta aposta vem colmatar uma lacuna no concelho e na região no que diz respeito «à formação e qualificação dos agentes do sector do turismo, esperando-se que ao mesmo tempo venha contribuir para aumentar a qualidade da oferta turística», acrescenta o edil.

Segundo Vítor Pereira, «a participação da autarquia permitiu viabilizar um projecto que, por um lado, vem colmatar uma necessidade de toda a região e, por outro, vai contribuir substancialmente para a qualificação de um sector de actividade cada vez mais importante na Covilhã e na Beira Interior». De resto, o autarca lembra que a “cidade neve” «lidera em dormidas hoteleiras na região». Segundo dados de 2013 da PORDATA, aquele concelho registou um total de 196.215 dormidas, encontrando-se em 30º lugar no ranking nacional. A Escola de Hotelaria da Covilhã vem ainda enquadrar-se numa estratégia do executivo municipal de «aposta na qualificação e capacitação turística da Covilhã, do seu património, dos seus produtos e dos agentes turísticos do concelho».

Está é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal da Covilhã, com o Turismo de Portugal, Turismo do Centro, AEBB e AHRESP – Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal. Tidas estás entidades já estiveram reunidas no passado dia 29, com o objetivo de formalizar o início das atividades.

Hotel Turismo

Quando o Hotel Turismo da Guarda foi adquirido à Câmara pelo Turismo de Portugal, em maio de 2013, o Governo de então, liderado por José Sócrates, anunciou que ali iria surgir também a primeira escola de hotelaria especializada em saúde e bem-estar. Pouco mais de um ano depois, em outubro de 2014, o imóvel estava novamente no mercado e por terra caía a intenção de criar na cidade mais alta a tal escola de hotelaria. A decisão foi então justificada pelo Turismo de Portugal com a «reorganização da rede de escolas» em curso e com «os constrangimentos financeiros» que o país vivia, pelo que o momento não era considerado «indicado» para «delinear e investir num projeto alternativo».

Já em 2017, sete anos depois do espaço ter sido encerrado, foi apresentada uma nova alternativa. O histórico hotel incluído no programa REVIVE, mas esta solução implica ainda a concretização do acordado com a autarquia em maio de 2011. Isto é, o Turismo vai reabrir como unidade hoteleira e com a componente formativa vocacionada para proporcionar estágios de fim de curso a alunos de Turismo e Hotelaria da região. Questionado sobre a possibilidade da Escola de Turismo da Covilhã poder comprometer a componente de formação do Hotel Turismo, Álvaro Amaro, autarca da Guarda, declarou apenas que «nada vai limitar a venda do hotel».