Secção: Atualidade

Marcelo Rebelo de Sousa inaugura Memorial Aristides de Sousa Mendes em Vilar Formoso

O Presidente da República está hoje no concelho de Almeida para participar na recriação do cerco da antiga praça-forte e inaugurar o Memorial Aristides de Sousa Mendes, em Vilar Formoso.

Marcelo Rebelo de Sousa chega pelas 14h30 para a sessão de encerramento do 11º seminário internacional sobre arquitetura militar, cujo tema é as “Fortalezas modernas e Identidades Nacionais”. A atividade decorre no Centro de Estudos e Arquitetura Militar, nas Portas Exteriores de Santo António.

Hora e meia depois, o Chefe de Estado inaugura, na estação de caminhos-de-ferro de Vilar Formoso, o Memorial Aristides de Sousa Mendes. «É bem mais que isso, é quase um museu», adianta a historiadora Margarida Ramalho que trabalhou ao pormenor cada detalhe.

Segundo a especialista, o espaço com uma área de 500 metros quadrados é «bastante inovador» não só em termos arquitetónicos, mas também devido à tecnologia disponibilizada. Este memorial, que homenageia os sobreviventes do Holocausto, «recria a sua viagem até à fronteira portuguesa, com todas as peripécias» e, tem por isso uma «dimensão internacional e foi organizado em contacto com outros países», adianta a responsável.

Na inauguração, Margarida Ramalho conta com a presença de refugiados que hoje vivem em vários pontos do mundo, como Israel, Luxemburgo ou Estados Unidos da América, que conseguiram salvar-se graças aos vistos assinados pelo cônsul português e chegaram a Vilar Formoso são e salvos.

Às 18h30, o Presidente da República participará na cerimónia do arriar das bandeiras no edifício dos Paços do Concelho, mas já não assistirá à recriação da batalha noturna, com a explosão do paiol (23 horas). As atividades prosseguem no domingo de domingo e terminam às 20 horas, dia em que está também marcado uma extensão do seminário internacional, com uma sessão de trabalho transfronteiriça em Ciudad Rodrigo. Segundo António Baptista Ribeiro, estima-se que passem por estes dias por Almeida cerca de 20 mil pessoas.