Secção: Atualidade

EN18-1 cortada devido a incêndio

Tempo de leitura: 1 m

Está a ser combatido por 149 operacionais um incêndio em zona de mato na freguesia de Fernão Joanes (Guarda), que já obrigou ao corte da estrada EN 18-, entre Vale de Estrela e Famalicão da Serra..

Os homens contam com o apoio de 40 veículos e três meios aéreos. O fogo teve início pelas 13h44. Segundo o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), as chamas deflagraram também na Lageosa do Mondego (Celorico da Beira), pelas 14h31, onde 74 bombeiros e 21 viaturas tentam controlar o foco de incêndio que está progredir em zona de mato.

Já em fase de resolução está um incêndio que deflagrou na localidade de Folhadosa, em Seia, onde ainda estão 32 homens, apoiados por oito viaturas.