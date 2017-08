Secção: Desporto

Aconteceu à terceira jornada da IIª Liga, no sábado, quando os serranos receberam e derrotaram o Vitória de Guimarães B por 2-1

Sp. Covilhã obtém primeira vitória nos descontos

Tempo de leitura: 2 m

Golos de Hudson, que bisou, evitaram novo resultado comprometedor dos covilhanenses

O avançado Hudson deu ao Sp. Covilhã a primeira vitória da época na IIª Liga. Aconteceu à terceira jornada, no sábado, quando os serranos receberam e derrotaram o Vitória de Guimarães B por 2-1. O jogo ficou decidido nos descontos.

Os locais foram a formação com mais posse de bola no início da partida, tendo surgido mais pressionante e a criar mais e melhores oportunidades. Contudo, nenhuma surtiu efeito. Aos 7’, Miguel Oliveira negou o golo a Bilel e no minuto seguinte Índio atirou a rasar o poste. Seidi e Hudson também assustaram aos 17’ e depois, por duas vezes, Seidi desperdiçou duas boas ocasiões de golo. Os visitantes responderam aos 34’, quando Castro ganhou um ressalto e atirou ao poste, e três minutos depois quando o avançado obrigou à defesa de Igor Rodrigues. Os serranos voltaram a estar em destaque antes do intervalo, mas Seidi e Hudson não conseguiram concretizar.

O segundo tempo começou da pior forma para o Vitória, que ficou reduzido a dez unidades aos 59’ após a expulsão de Nikolaesh, por acumulação de cartões amarelos. Os locais aproveitaram e aumentaram a pressão, só que, contra a “corrente” do jogo, foram os vimarenenses que inauguraram o marcador aos 81’. Correia acertou na barra, a bola recuou, bateu em Haman e entrou na baliza. Pouco depois Makouta desperdiçou a oportunidade de empatar, mas a igualdade chegou aos 86’, com Hudson a finalizar certeiro um cruzamento de Renato Reis. O avançado bisou e selou a vitória aos 92’ após passe de João Dias.