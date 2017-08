Secção: Cultura

Pinhel acolhe “Ópera no Património”

A partir de hoje e até domingo, o município de Pinhel acolhe a iniciativa “O.P.(us) – Ópera no Património”.

Fruto de uma parceria com outras autarquias da região Centro (Leiria, Batalha, Viseu e Vila Nova de Foz Côa) e com a Universidade de Coimbra, este ciclo de eventos de cariz operático associados ao património, à cultura e aos bens culturais dos territórios envolvidos vai prolongar-se até 2019. O programa inicia-se hoje e amanhã, na Praça Sacadura Cabral (21h30), com a revisitação à ópera “Carmen”, de Georges Bizet. O ciclo prossegue no sábado, com um programa que começa às 11 horas na torre do castelo, com o Grupo de Sopros, e que se prolonga até às 19 horas, nos claustros do antigo Convento de Santo António, com a Orquestra de Arcos. No domingo, na Igreja de São Luís (21h30), será interpretado o Requiem em Ré Menor de Wolfgang Amadeus Mozart.

O “O.P.(us) - Ópera no Património” vai permitir a realização de grandes concertos nos monumentos de referência da região Centro. Depois do castelo de Pinhel será a vez dos sítios de arte rupestre do Vale do Côa e da Igreja Matriz de Vila Nova de Foz Côa acolherem, a 31 de agosto e 1 de setembro, os próximos concertos no distrito da Guarda. Segundo os promotores, estão programados um total de 91 espetáculos com 18 obras de referência da história da ópera, que serão interpretadas por orquestra, coro e solistas. Com um investimento de 971.502 euros, o programa inclui residências artísticas, concerto operático na Universidade de Coimbra e residências artístico/pedagógicas, tendo associado animação que comporta conferências, roteiros turístico-culturais, visitas ao património e aos museus de cada município parceiro. Estão ainda previstos concertos pedagógicos para o público escolar de cada território, ascendendo este número a 55 concertos por ano. O mentor do “O.P.(us) - Ópera no património” é o maestro José Ferreira Lobo.