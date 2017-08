Secção: Região

No Belmonte SIM as viagem têm o custo de 20 cêntimos nos trajetos urbanos e de 50 cêntimos nos percursos entre as freguesias e a vila

Autocarros já chegam às aldeias de Belmonte

Serviço entrou em vigor na terça-feira

É agora mais fácil a deslocação dos munícipes de Belmonte entre as freguesias e a vila. Desde terça-feira que funciona o Belmonte SIM – Solução Integrada de Mobilidade, um projeto que resulta de uma parceria entre a autarquia e a Transdev e oferece uma alternativa económica de transporte público às freguesias afastadas da sede do concelho.

O serviço é composto por quatro linhas que vão passar por todas as freguesias e por uma rede urbana com ligações entre os principais pontos da vila. Em cada dia da semana um autocarro fará uma rota diferente, sendo que às terças-feiras o percurso abrange o Monte do Bispo e Caria e às quartas as Inguias. Às quintas será servida a população de Maçaínhas e às sextas o serviço realizado será a partir de Gaia. De resto, devido à feira mensal, todas as primeiras segundas-feiras do mês o autocarro, com 24 lugares, fará o percurso de Caria e das Inguias e nas terceiras segundas-feiras do mês circulará nos percursos de Maçaínhas e Colmeal da Torre. Estes trajetos fazem parte da rede regular e terão um custo de 50 cêntimos por viagem, já na rede urbana o bilhete custará 20 cêntimos. No entanto, até 22 de setembro o serviço será gratuito.

Tendo em conta o valor simbólico dos bilhetes, será a autarquia a assegurar os custos deste serviço, que tem um valor estimado de 65 mil euros por ano. As receitas obtidas com a venda de bilhetes permitirão equilibrar a despesa, enquanto a autarquia vai desafiar as superfícies comerciais a oferecer bilhetes aos clientes, bem como a anunciarem no autocarro. Para o presidente da Câmara, segunda-feira foi um «dia histórico para Belmonte». António Dias Rocha anunciou que este é o plano previsto na fase inicial, mas, «a pouco e pouco, e se houver necessidade poderá haver alterações». A primeira já está, aliás, a ser pensada, pois o autocarro não vai ao bairro de Santo Antão. Um «lapso» que será introduzido no trajeto urbano, que tem para já 15 paragens.

Também em época escolar, o circuito entre o Colmeal e Carvalhal Formoso de ligação ao Centro Escolar, vai passar a ser assegurado pela Trandev, que disponibilizará ainda o transporte a pedido, que entre outras ocasiões, vai facilitar a vida à população da Quinta do Monte. Sempre que alguém o solicite com 24 horas de antecedência (pelo telefone 275 910 018), o trajeto de quinta-feira, com início em Maçainhas, partirá da Quinta do Monte. «Mas se se identificarem outras necessidades podemos avançar», esclareceu David Cruz, responsável de operações da Trasndev no interior. O autocarro poderá também estar disponível para outras situações pontuais. Dias Rocha afirmou que este serviço permitirá aos belmontenses «tratar dos seus assuntos na sede do concelho, com a garantia de que regressam a casa antes da hora de almoço».

Por sua vez, João Paulo Araújo, administrador da Transdev, considerou que o Belmonte SIM constitui uma «enorme vantagem para a população», pois tem uma «oferta actualizada, com uma rede de transportes adaptada às necessidades, e permite uma ligação fácil e económica aos principais polos» do concelho. O autocarro está equipado com uma plataforma para permitir a entrada e saída de pessoas com mobilidade reduzida. O mesmo serviço já se encontra em vigor em Pinhel desde setembro do ano passado e em Trancoso desde dezembro.