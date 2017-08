Secção: Atualidade

Feira de São Bartolomeu registou mais de 100 mil visitantes

Chegou ao fim mais uma edição da secular Feira de São Bartolomeu, em Trancoso. Depois de 10 dias de festa, a organização garante que «esta foi uma das maiores e melhores feiras da última década», declara Amílcar Salvador, presidente da Câmara Municipal.

O certame contou com cerca de 150 expositores de atividades económicas, serviços, artesanato, gastronomia e diversão, distribuídos pelo pavilhão multiusos e pelo campo da feira. Entre os principais chamarizes da Feira estavam os espetáculos musicais, que trouxeram a Trancoso nomes como Ana Moura, Mickael Carreira, Xutos & Pontápes e Anselmo Ralph, entre outros, todos eles com “casa cheia”. «Em termos de entradas na bilheteira, aproximou-se dos 40 mil bilhetes pagos», referiu o autarca, segundo o qual o espetáculo de Anselmo Ralph foi o que trouxe mais pessoas ao recinto do certame, tendo entrado mais de «10 mil pessoas». Contudo, Amílcar Salvador sublinha que a entrada só foi cobrada nalguns dias do evento e apenas ao fim da tarde.

Este ano a novidade da feira foi um concurso hípico de obstáculos com cerca de 60 cavaleiros inscritos, que decorreu no espaço do mercado do gado. Trancoso recebeu também, no recinto da feira, o programa televisivo da TVI “Somos Portugal” e no último dia terminou com o habitual Festival de Folclore. «Houve trocas comerciais de grande importância, assim como convívio e confraternização», sublinhou o edil trancosense, para quem o balanço desta edição da Feira de São Bartolomeu é «extremamente positivo». Quanto à economia local, o autarca afiança que entraram «milhares de euros» e que também a restauração, hotelaria e cafés do concelho ganharam com a dinâmica que se viveu em Trancoso nos últimos dias. Por agora pensa-se já na edição do próximo ano e a promessa que o presidente deixa é a de que «não baixaremos a fasquia, muito pelo contrário, procuraremos que a feira continue a ser o maior evento comercial do distrito», afiança.

A Feira de São Bartolomeu foi criada em 1273, é uma das feiras francas mais antigas do país e tem lugar de destaque na região. Com séculos de história, é considerada uma montra privilegiada das atividades económicas e dos serviços da região.