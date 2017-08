Secção: Região

Serra da Gardunha foi palco de um dos incêndios mais devastadores de que há memória na Cova da Beira

Gardunha desfigurada pela fúria das chamas

Souto da Casa, Alcongosta, Alpedrinha, Vale de Prazeres, Castelo Novo, Soalheira e Louriçal do Campo não escaparam ao fogo

O verde da Serra da Gardunha deu lugar ao negro. São hectares queimados a perder de vista entre o concelho do Fundão e o de Castelo Branco. O incêndio que deflagrou na madrugada do dia 13 em Casal da Serra, no Louriçal do Campo, propagou-se pela encosta e dividiu-se em várias frentes que entraram sem pedir licença na Soalheira, Souto da Casa, Alpedrinha, Castelo Novo, Alcongosta e Vale de Prazeres, já no concelho do Fundão.

O fogo não deu tréguas durante três dias e quando terminou os habitantes regressaram à “serra queimada” para fazer o levantamento dos prejuízos. Na entrada sul do Fundão, à direita, palmeiras rodeiam um terreno com cerejeiras. Do outro lado, uma placa indica Alcongosta, a Capital da Cereja. Mas agora na encosta o negro da terra ardida coloca em segundo plano os pomares de cerejeiras. «Foi o caos, não tínhamos para onde nos virar», recorda Miguel Batista, presidente da Junta. O fogo passeou-se pela vila e deixou para trás «a destruição completa» do pinhal. «Não temos um metro quadrado sem ser área ardida», lamenta Miguel Batista, adiantando que aquela parte da Gardunha estava limpa: «Isto é a prova de que nem limpa escapa», desabafa.

Mas o que falhou no combate a este incêndio? O autarca garante que faltaram meios. «Nas primeiras horas não havia nada. Foi mesmo deixar arder», refere, constatando que «hoje em dia salvam-se as casas e deixa-se o resto». Agora, o caminho é longo e Miguel Batista assegura que «há muita coisa a fazer», mas sobretudo «temos que nos unir para não deixar esquecer» este fogo.

Resolver com «tempo e planificação»

Percorrendo a EN18 em direção a Alpedrinha, um cruzamento à esquerda direciona-nos para Vale de Prazeres, onde se viveram dias «de grande aflição e tormenta», apesar das chamas não terem queimado tudo quanto havia até à zona habitacional. «Quando o fogo se aproximou mobilizámos os nossos meios, como tratores de cisternas com depósitos de água e grades de discos», afirma o autarca José Silva. Contudo, as chamas progrediram e nem a angústia da população as detiveram: «Em traços gerais, arderam palheiros, dezenas de hectares de pastagem e algumas hortas agrícolas», enumera o presidente da Junta. O fogo consumiu também «quilómetros de vedação, linhas telefónicas e algumas placas de sinalização vertical de trânsito».

José Silva acredita que tudo se resolverá com «tempo e planificação», mas por agora há pelo menos uma situação mais urgente: «Temos um casal francês cuja primeira habitação foi destruída e é preciso ajudá-los», apela o autarca. «Este incêndio nunca deveria ter chegado à nossa freguesia nem às outras», critica o autarca, para quem é preciso adotar medidas preventivas como a «criação de acessos, de linhas divisórias e de faixas de gestão de combustíveis». Antes disso, o edil considera que o Governo tem que assumir um papel ativo: «É necessário o correto ordenamento florestal e é urgente a obrigatoriedade real de limpeza dos terrenos por parte dos proprietários», defende José Silva.

Além disso, o presidente de Vale de Prazeres não esquece um pormenor gritante quanto aos meios de combate. «Os meios no terreno são notoriamente insuficientes. E não pode haver espaço para falhas de comunicação, nem do SIRESP», denuncia. Apesar daquela zona ser de difícil acesso, José Silva não esconde o descontentamento pelo facto das autoridades não ouvirem os autarcas locais, «que são quem conhece melhor o terreno». «Eu solicitei aos bombeiros que me acompanhassem para eu os dirigir pelo melhor acesso, da maneira mais curta e rápida para atacar frentes de incêndio, mas fui dispensado dessa sugestão», lamenta o edil.

«Não duvido que foi mão criminosa»

Alpedrinha também não escapou à fúria das chamas. «A violência com que o fogo subiu e desceu a serra deu para perceber que iríamos ter uma tragédia», lembra o presidente de Junta. Carlos Ventura destaca «a bravura do povo de Alpedrinha» neste momento de aflição, pois na ausência de meios, os habitantes tudo fizeram para evitar que o fogo se propagasse. «Três pessoas ficaram feridas, duas nos braços e outra em grande parte do corpo, encontrando-se internada em Coimbra», adianta Carlos Ventura a O INTERIOR.

Mas nem o esforço dos populares e dos operacionais evitou que o fogo tornasse a Gardunha num inferno. Das casas devolutas que arderam a quintas, pomares e vedações, o autarca de Alpedrinha garante que os prejuízos são «muito avultados». «Tudo o que era matéria combustível ardeu. Houve até uma empresa – a Beira Baga – que viu algumas das estufas serem destruídas», indicou o presidente da Junta. Quanto a realojamentos, Calos Ventura fala em dois casos: um casal que vivia numa roulote e uma senhora que teve que ser realojada na Misericórdia local. «Não tenho dúvidas que este fogo teve mão criminosa. Do outro lado da serra o incêndio estava muito violento. Isto foi feito sabendo que os meios estavam concentrados num sítio e que dificilmente chegavam aqui de forma rápida», conjetura Carlos Ventura, que partilha a opinião de que «os meios são escassos».

Quanto ao futuro, o presidente de Junta sublinha que o «importante é aplicar no terreno»: «Se o povo é capaz de fazer, os que estão lá em cima mais obrigações têm de fazer. Que se deixem de conversas e de plenários e façam, porque já está tudo mais que estudado», declara.

«O fogo andou por onde quis»

Na aldeia histórica de Castelo Novo, que chegou a ser evacuada, os prejuízos são incalculáveis e o presidente da Junta garante que os agricultores estão a sofrer bastante as consequências do fogo: «Ficaram sem nada para alimentar os animais», alerta Manuel Domingues, adiantando que na freguesia há cerca de 300 cabeças de gado. «Foi uma catástrofe a cem por cento. Ardeu tudo menos a aldeia», constata, sublinhando que «o fogo podia ter sido extinto muito antes» de chegar às freguesias vizinhas se houvesse meios suficientes para o combater.

Quando as chamas passaram o limite de São Vicente da Beira e chegaram a Castelo Novo, Manuel Domingues diz que os operacionais «pouco» puderam fazer: «O fogo andou por onde quis porque ninguém o conseguiu apagar», queixa-se. O edil deplora ainda que quem tem o comando das operações não conheça o terreno: «Quem anda no terreno são os bombeiros e sem autorização dos comandos não atuam, nem vale a pena dizer-lhes para irem para ali ou para além», afirma o presidente da Junta.

Conta “Gardunha Solidária”

A Caixa de Crédito Agrícola, com o apoio da Agência Gardunha 21 e do município do Fundão, criou uma conta solidária para apoiar as vítimas do incêndio.

A conta foi dotada com uma verba inicial de 10 mil euros e o valor angariado destina-se à reparação de danos com impacto direto na economia familiar das vítimas e serviços básicos, subsistência imediata de explorações agropecuárias ou outras atividades económicas e reposição de equipamentos dos bombeiros ou da Proteção Civil, adiantou a autarquia. Os interessados poderão contribuir através do IBAN PT50 0045 4020 4029 1377 3083 4.

Governo decretou estado de calamidade pública

Face à dimensão da área ardida e às condições meteorológicas registadas após o incêndio, a Comissão Municipal de Proteção Civil determinou a manutenção da Emergência Municipal. Já a Câmara do Fundão solicitou formalmente ao Governo que fosse decretado o estado de calamidade pública de forma a «serem assegurados os meios e os recursos financeiros ao concelho do Fundão», justifica-se num comunicado.

Fundão sem Plano Municipal contra Incêndios

Entretanto, a associação ambientalista Quercus anunciou que mais de um quarto dos municípios portugueses não tem plano municipal contra incêndios. Fundão, Vila de Rei, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Alijó, que este Verão foram fustigados pelas chamas, são alguns deles e «não cumprem as suas obrigações no âmbito da legislação de defesa da floresta contra incêndios», apontou a Quercus.

No entanto, a autarquia fundanense já desmentiu essa informação: «Fomos dos primeiros municípios da região, juntamente com Vila de Rei, a implementar o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios», garantiu o vice-presidente da Câmara. Segundo Miguel Gavinhos, nos últimos dois anos o município investiu mais de um milhão de euros, designadamente em silvicultura de prevenção na rede primária e secundária. «A 12 de janeiro de 2017, em sede Comissão de Defesa da Floresta Contra Incêndios, foi aprovado o Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios do Fundão. A 12 de abril do corrente ano foi aprovado o Plano Operacional e ratificado o Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo sido submetido às entidades distritais. No dia 30 de maio foi aprovado o Plano Operacional Distrital onde estavam incluídos 11 Planos Municipais», esclareceu o responsável. De acordo com a Quercus, existem apenas três distritos no continente – Guarda, Viseu e Portalegre – onde todos os concelhos têm Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios em vigor e operacional.