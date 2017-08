Secção: Região

Carlos Pinto diz que albufeira que abastece a Covilhã só tem água para um mês, Vítor Pereira nega e acusa ex-autarca de ser «um pirómano político»

Volume de água na barragem do Viriato levanta dúvidas

ICOVI garante que nível atual da barragem daria até fevereiro de 2018

Carlos Pinto alertou na semana passada que a barragem do Viriato, que abastece a cidade da Covilhã, apenas tinha água para um mês. Em comunicado, a 13 de agosto, segundo o ex-presidente da Câmara e de novo candidato, o lago do Viriato tinha «cerca de 40 por cento (600 mil metros cúbicos) da capacidade total (1,5 milhões metros cúbicos). A estes valores, Carlos Pinto desconta 250 mil metros cúbicos, «o chamado “volume morto de água sem oxigenação e sem qualidade mínima”, pelo que teremos uma existência de 350 mil metros cúbicos».

No documento, o candidato independente à presidência da autarquia covilhanense acrescentou ainda que «a média atual de consumo mensal é de 300 mil metros cúbicos, ou seja 10 mil metros cúbicos por dia». Ou seja, «a este ritmo de consumo, mantendo-se as condições estimadas, a barragem terá água para pouco mais de um mês», considerou Carlos Pinto, que acusa o atual executivo de «irresponsabilidade» por não ter dado andamento à construção de uma nova albufeira. «É imperdoável que a atual Câmara tenha renunciado à nova barragem (projectada para 2,5 milhões metros cúbicos) que tanto trabalho deu a conseguir ao anterior executivo que presidi e nem projecto diferente apresentou ao concelho», criticou o histórico autarca.

Estas declarações já foram rejeitadas pelo presidente Vítor Pereira e pela empresa municipal ICOVI, que emitiu um comunicado na segunda-feira para dizer que Carlos Pinto fez «afirmações falsas» sobre os níveis de armazenamento de água na albufeira da Cova do Viriato. Segundo a empresa, a 20 deste mês, a referida barragem apresentava «um volume de água armazenado de 933 mil metros cúbicos» e para o demonstrar apresentou um gráfico, o mesmo que é enviado semanalmente para a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) com um registo semanal e que pode ser comparado com os anos anteriores. Com base nesses elementos, a ICOVI garante que «o atual nível da albufeira está dentro dos valores normais». E sublinha que, comparativamente a 2005, «o último ano crítico», em que foi necessário recorrer a captações alternativas para abastecer a Covilhã, a barragem do Viriato regista «mais 375mil metros cúbicos».

A empresa municipal apresenta ainda uma previsão com base no mês de maior consumo em 2016, que foi de 5.040 metros cúbicos diários, e retirando «o volume morto de 50.000 metros cúbicos ao volume de água armazenado (933 mil metros cúbicos), a albufeira disponibiliza água durante 175,2 dias». Isto é, até fevereiro de 2018. Um dado que os responsáveis garantem ser «muito superior ao consumo previsto até ao final deste ano e sem admitir a ocorrência de chuva no número de dias estimado. Por outro lado, de acordo com os registos históricos, verifica-se que a barragem tem atingido a sua cota máxima, com muita frequência, ainda em outubro», tranquiliza a ICOVI.

«Tentou lançar o pânico para tirar dividendos políticos»

«É uma tentativa de alarmismo sem qualquer fundamento», reage Vítor Pereira. Contactado por O INTERIOR, o atual presidente da Câmara sublinha que, «mesmo admitindo que por motivos absurdos não chova nos próximos meses, não haverá falta de água no concelho da Covilhã até fevereiro de 2018». Embora, comparativamente ao mesmo período de 2016, a albufeira apresente menos 206 mil metros cúbicos, a edil considera que não «há motivos para preocupação» e garante que caso existisse uma situação semelhante à de 2005, «temos hoje melhores alternativas». A propósito do lançamento da primeira fase da construção da nova barragem, «existem agora 22 quilómetros de conditas adutoras e seis novos reservatórios, que nos permitem reduzir as perdas e aumentar a capacidade de abastecimento».

Por isso, para Vítor Pereira, Carlos Pinto «tentou lançar o pânico para tirar dividendos políticos», acusando-o de ser um «pirómano político». Quanto à nova barragem pode haver novidades «para breve». O edil adianta que o projeto «está a ser trabalhado para que possamos concorrer neste quadro comunitário». A nova albufeira que abastecerá o concelho da Covilhã irá ficar nas Penhas da Saúde, «local que deveria ter sido escolhido logo de início, com menos impacto ambiental e visual».