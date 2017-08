Secção: Sociedade

No sábado, Marcelo Rebelo de Sousa vai também inaugurar o Memorial Aristides de Sousa Mendes na estação de caminhos-de-ferro de Vilar Formoso

Presidente da República na recriação do Cerco de Almeida

Recriação do cerco de Almeida tem atraído milhares de visitantes anualmente

Está tudo pronto para mais uma edição do já tradicional “Cerco de Almeida”, que vai decorrer entre hoje e domingo.

O evento arranca com o 11º seminário internacional sobre arquitectura militar, com o tema “Fortalezas modernas e Identidades Nacionais”, a partir das 9h30, nas Portas Exteriores de Santo António, e a noite será dedicada ao fado, no Museu Histórico Militar de Almeida (22 horas). Amanhã, pelas 18 horas, dá-se início ao mercado oitocentista, com várias atividades programadas até à noite, entre elas a Tenda Náutica, uma evocação histórica e o Baile Oitocentista. O sábado costuma ser o dia mais forte, e é nesse dia que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcará presença na sessão de encerramento do seminário internacional. Segundo informação disponível no site da autarquia, o Chefe de Estado estará no Centro de Estudos e Arquitetura Militar, nas Portas Exteriores de Santo António, pelas 14h30. Hora e meia depois, Marcelo rebelo de Sousa inaugurará, em Vilar Formoso, o Memorial Aristides de Sousa Mendes na estação de caminhos-de-ferro da vila fronteiriça. Finalmente, às 18h30, o Presidente participará na cerimónia do arriar das bandeiras no edifício dos Paços do Concelho. Para a noite está prevista da batalha nocturna, com a explosão do castelo (23 horas)

A recriação histórica do cerco da praça-forte prossegue na manhã de domingo e terminam às 20 horas, dia em que está também marcado uma extensão do seminário internacional, com uma sessão de trabalho transfronteiriça em Ciudad Rodrigo. Segundo António Baptista Ribeiro, estima-se que passem por estes dias por Almeida cerca de 20 mil pessoas, sendo que só no sábado «deveremos receber entre 12 e 15 mil visitantes». Este é já um evento consolidado e o presidente da autarquia não dúvidas que «transvasa para lá da economia local, mexe também com a economia regional». O edil adianta que «os concelhos limítrofes a Almeida, não só do distrito da Guarda, mas também de Viseu, beneficiam com este evento, sobretudo no que que toca a alojamento».

Homenagem a Aristides de Sousa Mendes

Com inauguração marcada para sábado (16 horas) o Memorial Aristides de Sousa Mendes «será bem mais que isso é quase um museu». Quem o diz é a historiadora Margarida Ramalho que trabalhou ao pormenor cada detalhe. Segundo a especialista, o espaço com uma área de 500 metros quadrados é «bastante inovador» não só em termos arquitectónicos, mas também devido à tecnologia disponibilizada. Este memorial, que homenageia os sobreviventes do Holocausto, «recria a sua viagem até à fronteira portuguesa, com todas as peripécias» e, tem por isso uma «dimensão internacional e foi organizado em contacto com outros países», adianta a responsável. Na inauguração, Margarida Ramalho conta com a presença de refugiados que hoje vivem em vários pontos do mundo, como Israel, Luxemburgo ou Estados Unidos da América, que conseguiram salvar-se graças aos vistos assinados pelo cônsul português e chegaram a Vilar Formoso são e salvos.