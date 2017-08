Secção: Opinião

Saldo provisório de um mandato autárquico

Tempo de leitura: 3 m

Abordam-me na rua, no Facebook, nos restaurantes, e acusam-me de me resignar ao negativismo e ao catastrofismo. Referem-se em geral à minha incapacidade em exultar com aquilo que a Câmara da Guarda tem feito de bom e me mostrar antes disponível para criticar o que se tem feito de mau. Para dizer bem a tudo, poderia dizer, já há muito cachorrinho amestrado. Sempre houve. Recordo que me acusavam do mesmo negativismo nos mandatos anteriores a este, quando a Câmara ainda era PS, e também na altura fui dizendo o que pensava – e em geral pensava mal. Esclareço também que não é minha tarefa ir comentando tudo, ou ir julgando tudo o que se faz na Guarda. Não tenho que andar a apreciar rotundas ou a fazer recensão de eventos e, já agora, aproveitando o facto de escrever num jornal que me dá total liberdade, sou o único a mandar nos temas e no tom das minhas crónicas. Também não tenho que apontar pontos positivos num mandato que julgo, no geral, muito mau.

Posto isto, e num primeiro balanço, tenho que dizer que não entendo como foi possível gastar-se em quatro anos tanto dinheiro em embelezamento de rotundas. Mesmo que as que se fizeram fossem necessárias (e pelo menos uma estava já aprovada e com financiamento garantido antes do início deste mandato), e acredito que fossem, não tem justificação possível gastarem-se centenas de milhares de euros na sua decoração ao mesmo tempo que o Governo ia cortando em apoios sociais, salários e investimento público, e aumentando os impostos. Não tem também qualquer justificação gastarem-se, não se sabe bem como, face ao resultado visível da obra, mais de cem mil euros na “requalificação” da Rua do Comércio, que inclui a aplicação de um pindérico estendal multi-colorido e uma dúzia de caixas de madeira, e de quase outro tanto na festa da inauguração.

Também não se justifica o planeado abate de árvores saudáveis, com dezenas de anos, no parque da cidade, com o argumento de que é para deixar entrar o sol – como se as pessoas não fossem aos parques precisamente à procura das sombras que as árvores dão! Não se entendem também as despesas de muitos milhares de euros em dúzias de eventos, geralmente a implicar a contratação de empresas de fora, à custa de um IMI no máximo possível, de zero em devolução de IRS aos munícipes e da falta de pagamento de dezenas de milhões de euros à Águas de Portugal, tornando a Câmara da Guarda a mais devedora do país. É isto boa governação?

É verdade que se promete agora muito, necessariamente para o próximo mandato: são os passadiços do Mondego (excelente ideia), o miradouro na Torre dos Ferreiros (outra excelente ideia), a reabilitação do centro histórico (a melhor ideia de todas). O problema é que a reabertura do Hotel Turismo era também uma excelente ideia, para o mandato que está a terminar, e a verdade é que continua fechado e a apodrecer.

Saldo final do mandato: muita festa e algumas rotundas não impediram milhares de guardenses de partir. Os postos de trabalho criados foram-no em empregos públicos, ou de empresas públicas. Na Unidade Local de Saúde, por exemplo, foram criados mais de seiscentos postos de trabalho (e seria interessante ver-se a filiação política de muitos dos contratados), conseguindo-se a façanha de continuarem a faltar médicos e enfermeiros.

É por tudo isto que, desculpem-me, não estou impressionado – a não ser, talvez, pela fatura da água.

Por: António Ferreira