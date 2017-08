Secção: Atualidade

Juiz valida listas de movimento independente em Aguiar da Beira

Tempo de leitura: 1 m

O movimento independente “Unidos pela Nossa Terra”, liderado por Joaquim Bonifácio, atual autarca de Aguiar da Beira, foi hoje notificado pelo juiz do Tribunal de Trancoso de que pode concorrer à Câmara com a lista entregue no passado dia 7.

Na semana passada, o mandatário da candidatura do PSD, Joaquim Lacerda, apresentou uma ação de impugnação de elegibilidade da lista do movimento independente à Câmara, alegando que Rita Cunha Mendes, número dois da lista à Câmara e que representa o município nas Caldas da Cavaca, SA, onde a autarquia detém 14,5% do capital social, e o quarto elemento, Francisco Fernandes, chefe de gabinete do atual presidente mas que detém uma posição de chefia no armazém municipal, não podiam ser candidatos.

Inicialmente, a reclamação foi considerada procedente, mas acabou hoje por ser anulada, pois, de acordo com o despacho, a que O INTERIOR teve acesso, o magistrado justifica que a impugnação apresentada pelo PSD era «intempestiva» por ter dado entrada no tribunal às «18h22», fora do horário de funcionamento da secretaria.

Em consequência, o juiz validou não só a lista à Câmara Municipal do Movimento Independente “Unidos Pela Nossa Terra”, como as restantes à Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia. Em comunicado, o movimento reagiu à decisão dizendo que se «congratula pela reposição da legalidade».