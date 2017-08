Secção: Atualidade

Jovem dada como desaparecida entre os mortos em Barcelona

O Jornal de Notícias avançou esta manhã com a confirmação da segunda vítima mortal, de nacionalidade portuguesa, do atentado de Barcelona. Trata-se de uma jovem de 20 anos que estava dada como desaparecida e que acompanhava a avó, de 74 anos, que também morreu no ataque e que foi identificada na sexta-feira. A confirmação foi dada pelo primeiro-ministro, que tem estado em contacto com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que viajou para Barcelona. O ataque levado a cabo por um homem, ainda procurado pelas autoridades, que, ao volante de uma furgoneta, atropelou mortalmente 13 pessoas e feriu perto de uma centena, na avenida mais movimentada de Barcelona, as Ramblas, ocorreu pelas 17h (16h em Lisboa) de quinta-feira e foi reivindicado pelo grupo terrorista autodenominado Estado Islâmico (Daesh).