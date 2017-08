Secção: Atualidade

Ataque no centro de Barcelona terá feito 13 mortos

Tempo de leitura: 2 m

Um veículo atropelou dezenas de pessoas nas Ramblas, em Barcelona, esta quinta-feira, informaram os Mossos d'Esquadra. A polícia de Barcelona confirmou que se tratou de um «atentado terrorista». Fontes policiais, citadas pela Cadena Ser, dizem que há 13 mortos a registar.

O atropelamento aconteceu junto a uma loja FNAC, já nas imediações da Praça da Catalunha, pelas 17h05 - menos uma hora em Lisboa. No local, estão várias ambulâncias e carros da polícia. A espanhola TV3 informa que dois homens armados, alegadamente os autores do atropelamento, entraram depois num restaurante turco onde estão entrincheirados.

Esta informação não foi confirmada oficialmente, pelo que não se sabe se existe uma ligação clara entre o atropelamento e os homens que se barricaram. As lojas da zona encerraram as portas, mantendo os clientes no interior.

De acordo com o jornal “El País”, foi uma carrinha branca que, segundo testemunhas no local, subiu a avenida atropelando várias pessoas. O condutor terá depois fugido, abandonando o veículo a pé. Inicialmente, a imprensa local referia que haveria apenas um ocupante no veículo, mas as informações mais recentes apontam para que se trate de uma dupla. Uma testemunha garante que o veículo acelerou sobre os peões que se encontravam no passeio, junto de um semáforo.

O diário “La Vanguardia” escreve que o atropelamento aconteceu no passeio central da Rambla de Canaletes e o veículo só parou quando chocou contra o segundo quiosque da avenida. As Ramblas são uma das zonas mais turísticas e frequentadas de Barcelona.

As autoridades estão a pedir aos turistas e locais que evitem a zona, para não constituírem obstáculo ao trabalho das forças de segurança. Entretanto, o governo regional da Catalunha, a Generalitat, recomendou também aos habitantes que evitem estar nas ruas devido a este «incidente grave» e pediu o encerramento das estações de metro e de comboio na zona.

O presidente da Generalitat, Carlo Puigedmont, está nesta altura a viajar para Barcelona. A alcaide da Barcelona, Ada Colau, já está nas Ramblas. Segundo os meios de comunicação espanhóis, o atentado terá causado mais de meia centena de feridos e um suspeito já terá sido detido pelas autoridades.