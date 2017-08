Secção: Última

Raúl Alarcon sentencia Volta na Guarda

O guardense David Rodrigues (RP-Boavista) foi 10º na nona e penúltima etapa da Volta a Portugal. O pelotão chegou à Guarda vindo da Lousã após 184,1 quilómetros e passagem pela Torre.

Na etapa rainha essa foi a única contagem de categoria especial do percurso deste ano da Volta, numa jornada que contemplou ainda seis contagens de montanha. Na Guarda, o português Amaro Antunes (W52-FC Porto) foi o grande vencedor, cruzando a meta ao lado do camisola amarela Raúl Alarcón, que deixou a corrida praticamente sentenciada. O espanhol destacou-se na subida à Torre e juntou-se a Amaro Antunes até à Guarda, onde a dupla chegou isolada com quase cinco minutos de avanço sobre os principais concorrentes. O letão Krist Neilands (Israel Cycling Academy), líder da juventude, foi terceiro classificado, a 1m28s do vencedor.

Raúl Alarcón reforçou a liderança e dificilmente deixou escapar a camisola amarela no contrarrelógio final, realizado terça-feira em Viseu (20,1 quilómetros), para o qual parte com meio minuto de vantagem sobre Amaro Antunes, novo segundo classificado. O espanhol Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) e o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), que se afiguravam como principais rivais, perderam tempo irrecuperável, tal como o também espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), vencedor da Volta em 2014 e 2015. Por sua vez, David Rodrigues ascendeu ao 23º lugar da geral após a chegada à Guarda.