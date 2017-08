Secção: Região

Feira de São Bartolomeu com cerca de 33 mil pessoas no fim-de-semana

Tempo de leitura: 2 m

Secretário de Estado da Agricultura inaugurou certame secular de Trancoso na sexta-feira

Até domingo, Trancoso é palco de mais uma edição da secular feira de São Bartolomeu. No primeiro fim-de-semana passaram pelo certame cerca de 33 mil pessoas, de acordo com informação disponibilizada pelo presidente da Câmara, Amílcar Salvador.

A mais antiga feira franca do país, que conta já 744 anos, foi inaugurada na sexta-feira pelo secretário de Estado da Agricultura, que se mostrou impressionado com a dinâmica que se vive em Trancoso por esta altura do ano. «Não é uma surpresa encontrar este dinamismo porque o interior tem um conjunto de produtos de grande referência e que cada vez se afirma mais no mercado doméstico e internacional», sublinhou Luís Vieira. O governante elogiou ainda a requalificação do mercado municipal, dizendo «é uma excelente forma de comercialização dos produtos locais», tendo desafiado as restantes autarquias da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela a criarem uma rede de mercados locais. «São espaços importantes para escoar a produção dos pequenos agricultores da região e para valorizar os seus produtos tradicionais», disse o secretário de Estado.

Também o autarca trancosense aproveitou a ocasião para referir que o atual executivo fez «uma aposta muito grande» no setor agrícola: «Queremos que deixe de ser um setor envergonhado, como era no passado, e passe a ser prioritário, até porque é um fator de desenvolvimento do concelho», afirmou Amílcar Salvador, que não escondeu a expectativa de que esta será «uma grande feira». Até domingo há cerca de 150 expositores de atividades económicas, serviços, artesanato, gastronomia e diversão para visitar no pavilhão multiusos e no campo da feira. Em termos musicais, já passaram pelo palco Ana Moura, Xutos & Pontapés, Ana Malhoa, Chave d’Ouro e Anselmo Ralph, entre outros. Hoje a noite estará a cargo do jovem trancosense Salvador, seguindo-se amanhã um espetáculo de Mickael Carreira.

No sábado, serão os D.A.M.A que vão subir ao placo e o certame termina no dia seguinte com o habitual Festival de Folclore, que contará com a atuação de seis grupos. Nesse dia terá ainda lugar uma feira e mostra de gado, que será «uma homenagem» aos criadores e agricultores do concelho, destacou o edil.