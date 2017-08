Secção: Sociedade

Educação

Seis escolas da região vão experimentar autonomia curricular

Secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda, é uma das envolvidas

Os Agrupamentos de Escolas Afonso de Albuquerque (Guarda), de Almeida, Da Gardunha e Xisto (Fundão), Pero da Covilhã e as Secundárias Campos Melo e Quinta das Palmeiras, também na “cidade-neve” vão ter autonomia e flexibilidade curricular neste ano letivo.

A lista dos 235 estabelecimentos de ensino que vão escolher o quê e como vão ensinar os seus alunos foi divulgada na sexta-feira pelo Ministério da Educação. Trata-se de um projeto experimental que integra escolas da rede pública e privada, que se mostram disponíveis para participar. «Visa a promoção de melhores aprendizagens indutoras do desenvolvimento de competências de nível mais elevado, assumindo a centralidade das escolas, dos seus alunos e professores, e permitindo a gestão do currículo de forma flexível e contextualizada, reconhecendo que o exercício efetivo de autonomia em educação só é plenamente garantido se o objeto dessa autonomia for o currículo», adiantou o Ministério da Educação no seu site.

Lisboa e Porto são as cidades com mais escolas neste programa. Há ainda quatro escolas portuguesas no estrangeiro (Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e ainda Timor). No âmbito das prioridades definidas no Programa do XXI Governo Constitucional para a área da educação, foi autorizada, em regime de experiência pedagógica, a implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário, no ano escolar de 2017-2018 (Despacho nº 5908/2017, de 5 de julho). Este projeto abrange os estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, cujos órgãos de direção, administração e gestão manifestem interesse na implementação do mesmo.