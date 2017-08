Secção: Em Foco

É a primeira consequência do diferendo que opõe as duas instituições por causa do parque de estacionamento situado nas traseiras da Associação Comercial

ACG rescinde protocolo com Câmara da Guarda

Associação Comercial garante que não vai prescindir de ser ressarcida dos danos patrimoniais «sofridos na sua propriedade»

A polémica do parque de estacionamento da Associação Comercial da Guarda (ACG) ganhou novos contornos. Recentemente, a instituição presidida por Miguel Alves rescindiu, com efeitos imediatos, o protocolo que tinha celebrado com a Câmara em 2012 para a requalificação e exploração do parque de estacionamento situado nas traseiras da instituição.

A direção da ACG considera que o município não está a proceder à exploração/gestão do espaço para os fins protocolados e que o parque «se encontra ao abandono». Além disso, a Comercial argumenta que o estaleiro da empreitada das futuras instalações da Comissão Vitivinícola da Beira Interior (CVRBI), no contíguo jardim do Solar Teles de Vasconcelos, uma obra da responsabilidade da Câmara, está a ocupar «indevidamente» propriedade da associação desde janeiro de 2017 e um local «onde deveriam estar estacionados veículos automóveis». Para revogar o acordo, a ACG queixa-se ainda do «amontoar de pedras e entulhos» no logradouro, de «destruição» de áreas verdes, da «remoção/destruição» de placas de sinalização e do «vandalismo» de mobiliário urbano ali instalado, nomeadamente papeleiras e iluminação cénica da muralha – entretanto retirada devido ao estaleiro – e pedonal de acesso à Torre de Menagem.

A direção de Miguel Alves garante que investiu naquele espaço «mais de 200 mil euros» e que, por força desta situação, teve «avultados prejuízos» patrimoniais, que estarão a ser apurados. Numa missiva, a que O INTERIOR teve acesso, a ACG solicita à autarquia a «remoção imediata» do estaleiro do parque de estacionamento e avisa que vai prescindir de «ser ressarcida dos danos patrimoniais sofridos na sua propriedade, que, reitera-se, são da responsabilidade do município da Guarda». Conforme O INTERIOR noticiou na edição do passado dia 3, a Câmara apoiou as obras de requalificação do espaço com 56 mil euros para o financiamento da componente nacional da intervenção e que tudo ficou definido num protocolo assinado entre as partes em 2012. Em contrapartida, a edilidade assumia a gestão do parque de estacionamento, que serve o centro histórico e ficou pronto em 2016.

Confrontada com esta decisão, a Câmara da Guarda sustenta que o protocolo continua válido. «Não há justa causa, nem fundamento válido, que justifique esta rescisão, porque o município está a gerir e a utilizar o parque de estacionamento em causa», disse Carlos Chaves Monteiro. O vice-presidente garante que a edilidade «não compreende a atuação da ACG, que, ao rescindir, está a dar como válido o protocolo que considera não estar a ser cumprido». O responsável acrescenta que «o bem está na nossa posse e assim vai continuar por 25 anos», referindo que o município realizou ali investimento público e que a Associação Comercial está a «desbaratar dinheiros públicos» com esta tomada de posição e a intenção de vedar o espaço. «Não violámos o protocolo, que foi assinado pelo atual presidente da direção e está plenamente válido. Não percebemos, por isso, o que se passa, a não ser a aproximação do período eleitoral», critica Chaves Monteiro, para quem Miguel Alves «não tem tido um comportamento muito idóneo» neste assunto.

O vice-presidente da autarquia sugere à Associação Comercial que recorra aos tribunais, mas que com isso «só irá gastar dinheiro, ter uma má relação com a autarquia e com a Guarda, o que não será de bom tom para uma instituição de bem como a ACG».