Autarca do Fundão pediu ajuda à população

Incêndio em Castelo Novo (visto da Covilhã) provoca corte da A23 e evacuação da população

As chamas não dão tréguas na região e no início desta semana ameaçaram populações dos concelhos de Castelo Branco e Fundão e destruíram uma vasta área de pinhal na Serra da Gardunha.

Na madrugada de domingo (1h27), um incêndio deflagrou no Louriçal do Campo (Castelo Branco), tendo depois, durante a tarde, alastrado para o concelho do Fundão e ganho intensidade em Vale d’Urso, Souto da Casa e Castelo Novo. Esta última teve de ser evacuada ao final da tarde de segunda-feira. Alcongosta era outras das localidades na rota do fogo. Segundo o presidente da Câmara do Fundão, este era já «um dos incêndios mais graves da história do concelho do Fundão e da Serra da Gardunha», apelando a «todas as pessoas que puderem ajudar que o façam» e ao reforço do dispositivo no terreno, «pois é uma necessidade absoluta e nesta altura o quadro é extremamente grave com o avanço do incêndio extremamente violento».

A mudança do vento e a falta de meios eram principais dificuldades apontadas pelo autarca, bem como uma descoordenação dos meios no terreno, concretamente em Louriçal e São Vicente da Beira, salientando no entanto o «trabalho extraordinário dos bombeiros». Durante a tarde de segunda-feira, o mesmo incêndio levou ainda ao corte ao trânsito das estradas EM1224, entre Casal da Serra e São Vicente da Beira, e da EM1068, entre e Souto da Casa e Alcongosta. Já ao afinal da tarde, as chamas aproximaram-se também da A23, perto do Túnel da Gardunha, levando ao corte, nos dois sentidos, entre Fundão Sul e Lardosa. Às 19h30 de segunda-feira, estavam no combate às chamas 227 homens, apoiados por 70 meios terrestres e quatro meios aéreos.

Incêndio em Pinhel obrigou ao corte da Linha da Beira Alta

Um outro fogo, que deflagrou na tarde de segunda-feira (às 17h01) em Bouça Cova (Pinhel), levou mais uma vez ao corte da linha da Beira Alta, suspendendo a circulação entre Vila Franca das Naves, em Trancoso, e a Guarda. Face ao corte da linha, a Comboios de Portugal (CP) assegurou o transbordo rodoviário entre Celorico da Beira e a Guarda. Este fogo mobilizava, às 19:30 de segunda-feira, 115 operacionais, 27 meios terrestres e dois meios aéreos.