Os criadores de gado dos distritos da Guarda e Castelo Branco também vão poder candidatar-se aos apoios para captação e fornecimento de água a animais, anunciou o Ministério da Agricultura na sexta-feira.

A medida deve-se à persistência da seca na região e destina-se a financiar «a fundo perdido em 50 por cento do valor elegível de tudo o que sejam despesas que tenham a ver com o transporte e o abeberamento», adiantou a O INTERIOR o secretário de Estado da Agricultura. Quase 80 por cento do território de Portugal continental estava em julho em situação de seca severa e extrema, situação que está a afetar sobretudo os criadores de gado. Em Trancoso, onde inaugurou a 744ª Feira de São Bartolomeu, Luís Vieira recordou que estes apoios já vigoram nos distritos de Évora, Beja e Portalegre e foram alargados à Beira Interior após uma análise da evolução da situação. O governante adiantou que as ajudas destinam-se a pequenos investimentos até 40 mil euros para abertura de furos, charcas e aquisição de equipamentos de transporte de água, cisternas e motobombas.

«Os agricultores que comprovadamente não tiverem água poderão candidatar-se após a publicação do respetivo anúncio por parte do Ministério da Agricultura. Avaliada a candidatura, o interessado pode fazer os investimentos e será reembolsado posteriormente – contra a apresentação das faturas», afirmou Luís Vieira. O secretário de Estado revelou ainda que o Governo obteve junto da União Europeia autorização para antecipar pagamentos da política agrícola comum, para o mês de outubro, no valor de cerca de 400 milhões de euros, como conseguiu também autorização para que pudessem ser usadas para pastoreio zonas de interesse ecológico, que normalmente não podem ser usadas por razões ambientais.

«É um pagamento antecipado para outubro de ajudas que eram pagas em dezembro de forma a criar mais condições à tesouraria das explorações agrícolas», justificou. O governante recordou que foi constituída uma Comissão da Seca no Ministério, que junta entidades da tutela e as confederações agrícolas, para analisar com regularidade a situação e «verificar se é necessário adotar outras medidas».