Secção: Editorial

Editorial

O mundo mudou há 10 anos

A 9 de agosto de 2007 o mundo mudou. Nesse dia, o “Financial Times” escreveu que o «BCE injetou 96 mil milhões de euros no mercado». O valor impressionava, mas não abalava o otimismo que se vivia na economia e nas bolsas, que registavam recordes sucessivos. O socorro prestado pelo BCE injetando milhões no sistema bancário da zona euro, depois da liquidez no mercado interbancário ter começado a secar, parecia mais do que suficiente para renovar o acesso dos bancos aos fundos de curto prazo e assegurar o financiamento tranquilo da economia. Mas o lodo era muito maior do que aquilo que era suposto…

A partir de 9 de agosto, a história é de todos conhecida. Os bancos centrais procuraram evitar que o sistema financeiro colapsasse com a injeção de capital num sistema que estava podre. A “bolha” imobiliária há muito que estava identificada, mas os bancos continuaram a emprestar dinheiro para apresentarem resultados rápidos e garantir lucros aos acionistas, mas a vida económica tinha-se degradado por todo o mundo ocidental, sem regras, e onde todos queriam comprar tudo… Até à falência do Lehman Brothers, em setembro de 2008, os mercados financeiros viveram em constante ameaça de síncope. Antes, vimos a corrida aos depósitos no Northern Rock, que viria a receber um empréstimo de emergência do Banco de Inglaterra mas acabaria por ser nacionalizado em fevereiro de 2008, depois de ter falhado o processo de venda — a crise do “subprime” estava instalada. Em Portugal o BPN caiu com estrondo (mais por dolo que pela crise…) e o Estado segurou o que pôde… A partir daí todo o sistema financeiro português ruiu, apesar dos milhões dos contribuintes usados para tapar buracos.

Dez anos e muitas falências depois, assistimos finalmente a uma retoma da confiança e ao crescimento das economias mais fustigadas pela crise. Portugal conseguiu crescer de forma contínua nos últimos trimestres e no último a economia terá crescido perto de três por cento – o melhor crescimento desde que mudámos de século… Pode ainda ser pouco, mas é um crescimento que não ocorreu nos últimos 15 anos! E assenta na exportação de bens e serviços (turismo), especialmente para países com crescimento sustentado.

Mas se há portugueses que já regressaram aos “velhos hábitos” e gastam à tripa forra, veraneando entre as Maldivas e os mais exóticos lugares de outros continentes, a verdade é que o salário médio português, de cerca de 800 euros, decresceu e metade do país político é contra o aumento de 10 euros das pensões mais baixas do sistema. Os médicos ameaçam de novo com greve por não terem «boas condições de trabalho» ou «trabalharem horas a mais para o que ganham». Os mais jovens não arranjam emprego e quando o conseguem é por 500 euros. Os carros novos voltam a encher as estradas e as festas são o programa eleitoral de todos os autarcas. Este é o país do pós-crise, que já se esqueceu do sufoco dos últimos dez anos, agravado pela ameaça do ir além da Troika, do empobrecimento generalizado e do mandar emigrar a “geração mais preparada” - milhares de jovens formados para cimentar o desenvolvimento de Portugal e que tiveram de emigrar para ganhar para comer. Ou para viverem um pouco melhor num país que teima em ser para uns, mas não para todos. O mesmo país onde, perante a maior seca dos últimos dez anos, se gasta água a regar relvados postiços para inglês ver.

E é o mesmo país que arde há anos porque as políticas têm sido de abandono da terra – e ninguém assume os muitos erros do presente (a ministra responsável sacode a água do capote e continua no posto de comando, descomandando) e do passado (os defensores do eucalipto deviam ver a forma como arde). Dez anos depois… são gerações (quem tem entre 30 e 50 anos) que viram os anos passarem suspensos pela crise, à espera da retoma para resgatarem sonhos e vontades, para acreditarem no futuro.

PS: Não foi há 10 anos, foi quase há 30! Em março de 1989, em Valpaços, a GNR carregou contra populares que se manifestavam contra a plantação de eucaliptos. O povo siu à rua em defesa da agricultura e do campo livre de eucaliptos, mas o governo de Cavaco Silva (Dias Loureiro era ministro da Administração Interna e Álvaro Amaro era secretário de Estado da Agricultura) mandou os guardas carregarem sobre os manifestantes. O país está em chamas por causa do abandono do campo e das políticas agrícolas e florestais de há 30 anos. Em junho morreram 64 pessoas em Pedrógão, agora ardem serras e campos, arde o amâgo do país abandonado.