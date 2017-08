Secção: Atualidade

Milhares viram Ana Moura em Trancoso

Tempo de leitura: 1 m

O recinto da Feira de São Bartolomeu registou, ontem à noite, a primeira enchente da 744ª edição do certame.

Alguns milhares de espetadores assistiram ao concerto da fadista Ana Moura, que abriu o palco da feira franca mais antiga do país iniciada na sexta-feira. A noite terminou com o set do DJ Friky.

Até dia 20 há cerca de 150 expositores de atividades económicas, serviços, artesanato, gastronomia e diversão para visitar no pavilhão multiusos e no campo da feira. No cartaz musical, depois da atuação de Ana Moura, esta noite será a vez dos Xutos & Pontapés subirem ao palco. O bilhete custa 2,5 euros.

Amanhã pode ainda assistir a um concurso hípico de obstáculos com cerca de 60 cavaleiros inscritos, que decorrerá no espaço do mercado do gado. À tarde, o recinto recebe o programa televisivo da TVI “Somos Portugal” e os espetáculos agendados para a noite são um Tributo a Jorge Palma e os guardenses Prós & Contras.