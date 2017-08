Secção: Desporto

Sporting B voltou a ganhar em casa dos “leões da Serra” na jornada inaugural da IIª Liga

Sp. Covilhã deixa escapar vitória nos minutos finais

Serranos não resistiram ao “pressing” do Sporting B

O Sporting B venceu no domingo o Sp. Covilhã por 2-1 no arranque da IIª Liga. Neste duelo entre “leões”, o jogo decidiu-se nos últimos minutos quando os locais permitiram a reviravolta e os visitantes marcaram os dois golos da vitória.

No complexo desportivo da “cidade neve”, o Sporting B controlou a partida nos primeiros minutos, mas os comandados de Filipe Gouveia conseguiram recuperar o domínio da bola e até marcaram aos 17’, mas o golo de Adul Seidi foi invalidado por fora de jogo. Os lisboetas voltaram a criar perigo, mas sem consequências para a baliza de Igor Rodrigues. A partir dos 20’, o Covilhã encostou a formação da capital à sua área e aos 35’, numa jogada entre Bilel e Fatai, este acabou por rematar para defesa de Stojkovic. Os locais dominavam o jogo e foram superiores até ao intervalo, mas sem marcar. No regresso das cabines, e depois de uma fase inicial de domínio dos visitantes, os serranos assumiram novamente o controlo e ameaçaram marcar com remates de Seidi e João Dias. No entanto, o golo surgiu aos 60’, por Bilel, que na última época esteve emprestado ao clube de Alvalade.

Foi quanto bastou para o Sporting B regressar ao jogo e, dez minutos depois, Leão, numa jogada individual, rematou ao lado da baliza local, naquela que foi a jogada de maior perigo dos visitantes. O Covilhã respondeu com um grande remate de Bilel aos 73’, travado por uma boa defesa de Stojkovic. Nos últimos minutos da partida, o Sporting B estabeleceu o empate num cabeceamento de Delgado (88’), após cruzamento de Jovane, e três minutos depois, já no período de descontos, selou a vitória graças a Miguel Luís.