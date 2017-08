Secção: Cultura

Música

Hawk Festival começa hoje em Pinhel

A “cidade falcão” recebe a partir de hoje a primeira edição do Hawk Festival. Durante três dias haverá muita música, com concertos de grupos e DJ’s a partir das 22 horas no Centro Logístico.

Esta noite atuam os 100 Ensaios, Bispo, Rizzo e Kevu. Seguem-se amanhã os concertos de Gazua, Grognation, The Fucking Bastards (na foto) e Jimmy Clash. O último dia ficará a cargo dos 2Roll, Killimanjaro, Kappa Jota, Energy System e Alienn. Já pelo palco montado no Parque Municipal da Trincheira vão passar os DJ Mata, DJ Ibérica e Leobeats & Promotoria do Rap (hoje); DJ Poppy, DJ Tiago Costa e Mafious It (amanhã) e Carmoo, Hazy & Savage, DJ Rosa Negra, Los Pequeños e The Lost Vibes (sábado). O Hawk Festival é organizado pela Associação Juvenil Falcões da Europa – EuroHawk, cuja finalidade é «a promoção da mobilidade europeia para a aprendizagem, cidadania, diálogo e troca de valores da União Europeia (UE) entre jovens nacionais e de outros países da comunidade europeia e seus parceiros, a promoção dos valores políticos da UE no plano local e nacional e promoção dos interesses locais de juventude». Com este festival, os organizadores pretendem «acrescentar valor e diversidade à dinâmica cultural e juvenil do concelho de Pinhel». Até 13 de agosto, o acampamento e piscina são gratuitos. Durante o festival haverá também possibilidade de realizar desportos radicais.