Secção: Sociedade

Aberta há três semanas, a loja “Tentações da Belinha” recupera o conceito de venda a granel com produtos biológicos e regionais

Venda a granel está de regresso à Guarda

Anabela Fernandes, responsável pelo espaço

Longe vão os tempos que a merceeira se comprava a granel. O conceito está agora de regresso à Guarda com a loja “Tentações da Belinha”, aberta desde o final de junho, junto à JOM, na Avenida de S. Miguel, na Guarda Gare.

Trata-se de uma ideia de Anabela Fernandes, que marca a diferença não apenas pela venda de produtos a granel, mas também por serem biológicos. Ali podem encontrar-se feijão e grão, mas também aveia, trigo-sarraceno, farinha de coco, sementes e frutos secos. A estes juntam-se ainda produtos regionais, como o mel, compotas, amêndoas caramelizadas, ou bolachinhas. «São produtos da região, caseiros, que muita gente já conhece, mas em vez das pessoas se deslocarem ao produtor, mais distante da cidade, encontram-nos aqui, mais à mão», adianta a responsável. Com a venda a granel as pessoas pagam apenas o peso que levam, o que permite aos clientes «levarem as quantidades que pretendem. Na maioria dos casos as pessoas levam em gramas e até só para uma refeição, evitando-se o desperdício do produto», explica a empresária.

Os produtos biológicos são por si só mais caros, mas a venda ao peso «também facilita, pois permite que se leve em pequenas quantidades». Os produtos que Anabela Fernandes vende são também aliados de uma alimentação mais saudável e entre a oferta estão temperos para a comida, que mistura sal com outras especiarias. E para quem não sabe que uso dar a determinados ingredientes, a empresária dá sempre uma ajuda e conselhos aos clientes e partilha algumas receitas na página do facebook da loja. Anabela Fernandes diz-se satisfeita com a receptividade do público ao fim de três semanas. «As pessoas estão a gostar do conceito e dos produtos. Abrimos há pouco tempo, mas tenho clientes que voltam», tendo sido já necessário a reposição de alguns produtos que «esgotam logo».

Este investimento de Anabela Fernandes foi «um tiro no escuro». Sempre trabalhou por conta de outrem, mas abrir algo seu era «um sonho desde sempre». Gostava que o seu negócio fosse na zona de Estação, «que devia ter algo diferente, para não ser tudo no centro da cidade». Aos 41 anos, a empresária decidiu dar este passo e ideia de negócio surgiu após uma reportagem que viu na televisão. A partir daí «fui estudar, visitei várias lojas e fui aprendendo. Aliás, continuo a aprender com os clientes, que muitas vezes deixam-me sugestões», refere. Nos tempos livres continua a tentar «saber mais algumas coisas» e garante que «não são apenas sementes, trazem benefícios à saúde e é mais saudável». A própria comerciante já começou a mudar os seus hábitos alimentares. O espaço “Tentações da Belinha” vende ainda por encomenda as famosas Cavacas de Pinhel e pão de fabrico caseiro de alfarroba e de sementes. Atenta às necessidades do cliente, a responsável adianta que, aos poucos, poderá haver novos produtos e entre as novidades estará a fruta desidratada.