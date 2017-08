Secção: Atualidade

Capeia da Lageosa da Raia atrai aficionados

Tempo de leitura: 1 m

A época oficial das capeais já começou no Sabugal. Esta manhã, alguns milhares de aficionados marcaram presença na Lageosa da Raia para a primeira corrida de touros com forcão, uma prática exclusiva das gentes da raia sabugalense que é Património Cultural Imaterial e está registada no respetivo Inventário Nacional desde 2011.

O encerrou terminou na praça cerca das 11h30 e ficou marcado pela fuga de dois touros, que os cavaleiros conseguiram reintegrar na manada. Há ainda a registar um ferido devido a queda de cavalo.

Seguiu-se o boi da prova, um impressionante touro com cerca de 500 quilos. A capeia começa pelas 17 horas com mais seis touros de Zé Nói, que volta a confirmar os galões com um curro imponente para a estreia da época.

Seguem-se dez capeias “arraianas” noutras tantas localidades até 25 de agosto, com Aldeia Velha a fechar este ciclo tauromáquico peculiar (o calendário está disponível no site da autarquia www.cm-sabugal.pt). Pelo meio pode também assistir ao autodenominado “campeonato do mundo do forcão”, o festival “Ó Forcão Rapazes!”, que desta vez acontece na praça de Aldeia da Ponte a 19 de agosto.