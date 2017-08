Secção: Atualidade

Capeias a rodos no Sabugal

Tempo de leitura: 1 m

Por cá, Verão é também sinónimo de capeias no concelho do Sabugal. Trata-se de uma tradição sem par no país e que atrai todos os anos milhares de aficionados e apreciadores às aldeias fronteiriças daquele município.

A primeira capeia da época há muito que está reservada para a Lageosa da Raia e decorre hoje, no domingo. Seguem-se dez capeias “arraianas” noutras tantas localidades até 25 de agosto, com Aldeia Velha a fechar este ciclo tauromáquico peculiar (o calendário está disponível no site da autarquia www.cm-sabugal.pt). Pelo meio pode também assistir ao autodenominado “campeonato do mundo do forcão”, o festival “Ó Forcão Rapazes!”, que desta vez acontece na praça de Aldeia da Ponte a 19 de agosto. A capeia é a lide de touros com um forcão, uma prática exclusiva das gentes da raia sabugalense que é Património Cultural Imaterial e está registada no respetivo Inventário Nacional desde 2011.