Secção: Atualidade

Simulacro de atentado testou bombeiros da Guarda

Tempo de leitura: 1 m

Uma carrinha a arder e vários feridos resultantes de atropelamento foi hoje o inesperado cenário do final de tarde no centro da Guarda.

Mas era tudo a fingir e mais um teste aos meios operacionais dos voluntários locais num simulacro de atentado com o qual a corporação deu início às comemorações do 141º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Egitanienses. O exercício decorreu frente ao Hotel Turismo, na Praça do Município, e envolveu os formandos de mais um curso de bombeiros realizado pela corporação.

O programa continua amanhã com a tradicional romagem ao talhão dos bombeiros no cemitério da cidade, a visita ao novo talhão no novo cemitério da Guarda e uma missa evocativa na Sé, durante a qual serão benzidas várias viaturas da corporação.

No domingo tem lugar a sessão solene (10h30), que inclui as habituais promoções e condecorações. Segue-se (12h30) um desfile motorizado pelas principais ruas a Guarda e um almoço convívio.