Ciclistas chegam à Guarda no penúltimo dia da prova, no final de uma etapa com seis contagens de montanha e uma subida à Torre

Volta a Portugal começa amanhã

Sucessor de Rui Vinhas (W52-FC Porto), vencedor do ano passado, será conhecido no dia 15

A 79ª Volta a Portugal começa amanhã com um contrarrelógio individual de 5,4 quilómetros em Lisboa. A principal prova velocipédica portuguesa decorre até dia 15 e chega à Guarda na véspera, onde termina a etapa rainha desta edição que assinala os 90 anos da competição.

O pelotão de 18 equipas e cerca de 140 corredores vai percorrer mais de 1.626 quilómetros e estará na região no dia 7, com a partida da terceira etapa entre Figueira de Castelo Rodrigo e Bragança (162,7 quilómetros). A 14 de agosto a chegada é na Guarda, no final de 184,1 quilómetros iniciados na Lousã, naquela que é considerada a etapa rainha da Volta. Esta penosa jornada contempla seis contagens de montanha e uma subida à Torre, ponto mais alto de Portugal continental e único prémio de categoria especial do percurso, voltando a ter uma palavra a dizer na classificação final. Vão alinhar à partida seis equipas portuguesas (W52-FC Porto, Efapel, RP-Boavista – onde alinha o guardense David Rodrigues, LA Alumínios/ Metalusa Blackjack, Sporting-Tavira, Louletano-Hospital de Loulé) e mais onze formações de Inglaterra (JLT Condor), Israel (Israel Cycling Academy), Bulgária (UnieuroTrevigiani-Hemus 1896), Canadá (H&R Block Pro Cycling Team), Holanda (Metec-TKH Continental CT), Itália (GM Europa Ovini), Áustria (Team Vorarlberg), Espanha (Euskadi Basque Country-Murias), Alemanha (Team Dauner D&DQ Akkon e Bike AID), Kuwait (Kuwait–Cartucho.Es) e França (Armée de Terre). As equipas participantes são todas do escalão continental.