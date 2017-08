Secção: Cultura

Pintura

30 quadros de Eduarda Lapa para ver no Centro Cultural de Trancoso

O espólio da pintora Eduarda Lapa (1895-1976), à guarda do município de Trancoso, volta a dar origem a mais uma exposição no Centro Cultural da “cidade de Bandarra”.

Patente ao público até 15 de setembro, a mostra acontece cem anos depois da primeira exposição da artista na sua terra natal, realizada em agosto de 1917 no salão nobre dos Paços do Concelho, e é composta por mais de trinta quadros e alguns objetos pessoais de Eduarda Lapa (1895-1976). Estão representadas obras com os temas principais do seu trabalho, como os retratos, as flores, as marinhas e algumas paisagens. A valiosa coleção de pintura e um conjunto de objetos pessoais daquela que ficou conhecida como a “pintora das flores” foram doados ao município em 2007 por Maria Manuela de Almeida Lapa e Passos, sobrinha da artista. Em contrapartida, a autarquia comprometeu-se a criar uma casa museu para acolher 70 quadros, insígnias e comendas oficiais, além de dois vestidos usados na despedida do Rei de Itália e outros objetos do dia-a-dia.

Discípula de José Malhoa, colega de atelier de Vieira da Silva e Arpad Szenes, a pintora notabilizou-se sobretudo pintando todo o género de flores. A sua obra granjeou-lhe inúmeros prémios e distinções, estando representada em várias coleções privadas e institucionais, caso dos museus Machado Castro (Coimbra), Soares dos Reis (Porto) e da Guarda, ou da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa). Em 1940 ajudou a fundar o Museu da Guarda, juntamente com Ernesto Pereira, Alfredo Filipe e Teodósio Ferreira.