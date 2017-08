Secção: Política

Antigo autarca socialista lidera lista da coligação PSD/MPT à Câmara e justifica regresso à política com «o apelo de muitas pessoas preocupadas com o futuro» do concelho

Amândio Melo quer corrigir «o que está mal» em Belmonte

Na apresentação pública do candidato esteve presente Manuel Frexes, líder da Distrital do PSD

Após quatro anos de interrupção, Amândio Melo está de regresso à política e «causa pública» com «espírito de missão». O cabeça-de-lista da coligação PSD/MPT à Câmara de Belmonte apresentou a candidatura no sábado e anunciou os candidatos às Juntas de Freguesia e Assembleia Municipal. A lista à Câmara fica para mais tarde.

Considerado por Manuel Frexes, presidente da Distrital do PSD, como «um homem que está preparado para governar Belmonte», Amândio Melo disse candidatar-se novamente «para dar resposta às minhas obrigações cívicas, pelas exigências da democracia e ainda ao apelo de muitas pessoas preocupadas com o futuro da nossa terra». O candidato, que concorre como independente, afirmou que colocará sempre «os interesses da população acima dos interesses de partidos, de fações ou pessoais», pois «sempre desempenhei a atividade com o intuito de estar ao serviço das pessoas. Fui sempre um presidente presente, sou de cá e desenvolvi toda a minha vida neste concelho». «A defesa de Belmonte e o seu desenvolvimento são aquilo que quero», reforçou o antigo eleito do PS.

Amândio Melo adiantou que o eixo central da sua candidatura será a promoção da qualidade de vida: «O concelho tem hoje as infraestruturas básicas quase todas construídas, excetuando um ou outro caso de projetos que foram abandonados, mas que continuamos a achar que são muito importantes para o desenvolvimento do município», sublinhou. Embora considere a criação de postos de trabalho «crucial», o candidato considerou que o bem-estar da população «não passa exclusivamente pelo emprego» e que é necessário aliar a isso «a qualidade que resulta do facto de as pessoas viverem em Belmonte». Nesta sua primeira intervenção pública, o ex-autarca lembrou que durante os seus mandatos o concelho foi gerido «com rigor e transparência, sempre a pensar que as pessoas têm que ser respeitadas». E garantiu que não pensa «mudar aquilo que está bem», mas quer sim «corrigir o que está mal», deixando a promessa de «trabalho, transparência e dedicação».

Nesse sentido, afirmou que a sua equipa será «renovada, mas experiente e pronta para servir com trabalho, com a verdade que permita a todos as mesmas oportunidades e com a mudança que construa um concelho mais solidário, mais justo e mais desenvolvido». Os restantes candidatos divulgados no sábado são José Carlos Gonçalves, professor no Instituto Politécnico de Castelo Branco e natural de Belmonte, que é cabeça-de-lista à Assembleia Municipal e para quem falar de Amândio Melo é «falar da realidade autárquica mais marcante para este concelho nas últimas duas décadas». Por sua vez, Bruno Mendes, farmacêutico, lidera a lista à presidência da União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, enquanto Manuel Baltazar vai concorrer à Junta de Freguesia de Inguias e Evaristo Duarte é o candidato em Caria. Maçaínhas será a única freguesia onde a coligação não concorre.