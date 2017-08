Secção: Atualidade

Reabilitação e exploração do Hotel Turismo a concurso

O anúncio da abertura do concurso limitado por prévia qualificação para a requalificação do Hotel Turismo, no âmbito do programa REVIVE, foi hoje publicado em “Diário da República”.

Integrando o programa REVIVE, o novo Hotel Turismo será concessionado por 50 anos a privados, tendo o edifício sido reavaliado recentemente em 1,5 milhões de euros. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.