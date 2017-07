Secção: Atualidade

Conhecidos candidatos que acompanham Esmeraldo Carvalhinho

O cabeça-de-lista Esmeraldo Carvalhinho, que concorre à Câmara Municipal de Manteigas pelo Partido Socialista (PS), apresentou ontem os candidatos às Assembleias de Freguesia do concelho, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. A apresentação decorreu no Ninho de Empresas de Manteigas e contou com a presença do secretário de Estado da Energia, Jorge Sanches.