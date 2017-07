Secção: Em Foco

Amândio Melo diz colocar o interesse da população acima de qualquer outro

Tempo de leitura: 2 m

Amândio Melo apresentou hoje a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Belmonte. O evento teve lugar na Pensão Altitude, em Belmonte, e contou com a presença do deputado Manuel Frexes. Após quatro anos, Amândio Melo diz candidatar-se novamente «para dar resposta às minhas obrigações cívicas, enquanto cidadão deste município, pelas exigências da Democracia e ainda ao apelo de muitas pessoas preocupadas com o futuro da nossa terra». O candidato garante que colocará, «como sempre», os interesses da população acima «dos interesses de partidos, de fações ou pessoais». «Sabemos também que, enquanto fui presidente, gerimos o nosso concelho com muito trabalho, dedicação e transparência», sublinhou Amândio Melo, acrescentando que nunca deixaram de lado «a sensibilidade e a capacidade de dialogar». A garantia que fica é a de que «seremos uma equipa renovada, mas experiente e pronta para servir com trabalho, com a verdade que permita a todos as mesmas oportunidades e com a mudança que construa um concelho mais solidário, mais justo e mais desenvolvido». Para além da apresentação do cabeça-de-lista à Câmara, foram ainda apresentados os candidatos à Assembleia Municipal e às Freguesias do concelho de Belmonte. Manuel Baltazar foi o escolhido para liderar a lista à freguesia de Inguias; Evaristo Duarte é o candidato à Junta de Freguesia de Caria; Bruno Mendes candidata-se a presidente de Junta da União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre; e José Carlos Gonçalves será o cabeça-de-lista à Assembleia Municipal de Belmonte.

