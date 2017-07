Secção: Atualidade

Feira das Atividades Económicas até domingo em Aguiar da Beira

Tempo de leitura: 1 m

A XVI Feira das Atividades Económicas do Concelho de Aguiar da Beira começou na quinta-feira e prolonga-se até domingo. Com o objetivo de reviver tradições antigas e divulgar os agentes económicos da região, o certame decorre no recinto do complexo desportivo e conta com vários espetáculos, exposições e desporto, entre outras atividades. Em cartaz está a atuação do grupo The Gift (hoje) e Marco Paulo, na última noite da feira. Durante os quatro dias do evento haverá tasquinhas e mostra de artesanato, bem como uma exposição setorial de empresas, instituições e associações locais. A feira abriu na quinta-feira ao público com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, que antes inaugurou a reabilitação do Julgado de Paz de Aguiar da Beira, situado no Largo dos Monumentos.